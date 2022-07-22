اخبار دوليه – أنظمة هيمارس و580 مسيرة.. مساعدات أميركية جديدة لأوكرانيا

محمد بن مسعود - الدمام - في حزمة مساعدات جديدة، أعلنت الولايات المتحدة، اليوم الجمعة، عن مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا بقيمة 270 مليون دولار، تشمل خصوصا أربع منظومات مدفعية جديدة عالية الدقة من طراز «هيمارس».

الحزمة الأحدث ترفع إجمالي قيمة المساعدات الأمنية الأميركية إلى أوكرانيا إلى 8.2 مليار دولار منذ بدء الحرب في أواخر فبراير/ شباط، وتسدد من بين 40 مليار دولار من المساعدات الاقتصادية والأمنية التي وافق عليها الكونغرس في مايو/ أيار لأوكرانيا.

4 منظومة هيمارس و580 مسيرة

وتتضمن الحزمة الجديدة 4 أنظمة صواريخ مدفعية عالية الحركة أو ما يطلق عليها اسم ”هيمارس”، و580 طائرة مسيرة طراز “فينيكس غوست”، وهي أنظمة أسلحة ضرورية سمحت للأوكرانيين بالاستمرار في القتال بالرغم من تفوق المدفعية الروسية، وفقا لجون كيربي، منسق مجلس الأمن القومي للاتصالات الإستراتيجية في البيت الأبيض.

بذلك، تكون واشنطن قد زودت كييف ما مجموعه عشرون وحدة من قاذفات الصواريخ المذكورة التي يمكن حملها على مدرعات خفيفة.

400 مليون دولار

تأتي المساعدات الجديدة بعد أقل من أسبوعين على إعلان وزارة الخارجية الأميركية، يوم 9 يوليو، تقديم حزمة مساعدات عسكرية لأوكرانيا، تبلغ قيمتها 400 مليون دولار، مؤكدة أن إجمالي المساعدات التي قدمتها واشنطن لكييف حتى الآن بلغت 7.32 مليار دولار.

حزمة المليار دولار

وفي الشهر الماضي، أعلنت أميركا تقديم مساعدات عسكرية إضافية إلى أوكرانيا بقيمة مليار دولار، تشمل أسلحة مدفعية ومنظومات دفاع ساحلية، بجانب ذخيرة مدفعية وأنظمة صواريخ متطورة، يحتاجها الأوكرانيون في عملياتهم الدفاعية في دونباس.

يذكر أن إجمالي حجم المساعدات العسكرية الأميركية التي قدمتها واشنطن لأوكرانيا منذ انطلاق العملية العسكرية الروسية بلغ 7.3 مليار دولار.