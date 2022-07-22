الحجري: تزامن دخول شهر محرّم مع أحر فصول السنة في البحرين

كشف الباحث الفلكي علي الحجري بأن العام الهجري الجديد 1444هـ، سوف يفتتح بأول الأهلة الحرجة وهو من نصيب قمر شهر محرم الحرام، والذي سيقترن بالشمس في يوم الخميس 28 يوليو 2022م، في تمام الساعة (09:32) مساءً، ويعتبر قمر شهر محرم الحرام من أصعب الشهور القمرية للعام الهجري القادم من أصل 4 أشهر بالنسبة لمعيار الرؤية العينية، وذلك بسبب كون القيم الفلكية له على حواف بداية الرصد بالعين المسلحة أي من العين من خلال التلسكوب موجه وبشرط صفاء الجو التام، أو تصويره بشكل باهت من خلال توجيه الكاميرا إلى جهة أفول القمر من بعد غروب الشمس بعد يوم من اقترانه بالشمس. ولفت الحجري إلى أن الاستهلال سيكون صعبا مساء الجمعة 29 يوليو، وخصوصا إذا تواجد الهباء الجوي مع بعض السحب في الأفق الغربي ويمكن تحديد ذلك بسهولة إذا غابت الشمس قبل وقتها الحقيقي في تمام الساعة (06:27) مساءً. وأردف الحجري بأن سيناريو غرة شهر محرم الحرام ستكون في 30 من شهر يوليو الجاري وفقا لمعتمدي التقاويم الفلكية، ومن الممكن أيضا أن تكون نفس الغرة لمعتمدي لتقاويم العينية بشرط إذا تم الاطمئنان للرؤية العينية الحرجة مساء الجمعة 29 يوليو بالاستعانة باتحاد الأفق أو اتحاد المطالع من البحرين سواء القريب أو البعيد، بينما إن لم تتحقق شروط الاطمئنان، فسيكون غرة شهر محرم الحرام 31 يوليو 2022م، للتقاويم الرؤية العينية. وختم الحجري بأن دخول شهر محرم الحرام يتزامن مع مطلع شهر أغسطس القادم والمعروف عنه أنه أحر فصول السنة في البحرين، وهو بداية منزلة المرزم وبرجه الأسد وآخر ثالث منزلة لفصل الصيف بتاريخ يوم الاستهلال الحرج في 29 يوليو، ويليه منزلة الكليبين وجزء من سهيل وبرجهما بالترتيب الأسد والسنبلة، وتتميز هذه الفترة بارتفاع درجات الحرارة والرطوبة العالية.