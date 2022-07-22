مركبة «برسيفرنس» ترصد جسمًا يشبه «المعكرونة» على المريخ

محمد بن مسعود - الدمام - رصدت المركبة الروبوتية الجوالة «برسيفرنس»، التابعة لوكالة الفضاء الأمريكية «ناسا» جسمًا غريبًا متشابكا على المريخ، أثار اهتمام علماء الفلك.

ودفع هذا الجسم المتشابك، الذي رصدته «برسيفرنس» الخاصة بمهمة «مارس 2020»، البعض إلى التفكير في «احتمال أن يكون قطعة من المعكرونة». أما التفسير المنطقي والواقعي أكثر فيتمثل في أنّ الجسم يُحتمل أن يكون بقايا من مكوّن استُخدم في عملية إنزال المستكشف الآلي على سطح المريخ في فبراير 2021، وفقًا لفرانس برس.

وقال متحدث باسم مختبرات الدفع النفاث التابعة لوكالة «ناسا»، في حديث إلى وكالة فرانس برس «كنا نناقش مسألة مصدر هذا الجسم، وبرزت تكهنات بأنّه يشكل قطعة حبل تابعة لمظلة أو لنظام الهبوط الذي اعتُمد لإنزال المركبة ببطء».