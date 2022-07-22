وفاة الفنان السوري عبدالله السيد منفذ تمثال صلاح الدين في دمشق

محمد بن مسعود - الدمام - توفي الفنان التشكيلي السوري عبدالله السيد، المعروف خصوصًا بتنفيذه تمثال صلاح الدين الشهير في دمشق، الجمعة عن 81 عامًا، بحسب ما أفاد مصدر في عائلته لوكالة فرانس برس. وقال ابن شقيقته وديع عطفه عبر الهاتف لوكالة فرانس برس «توفي خالي صباح اليوم الجمعة وفاة طبيعية في منزله بدمشق».

وشكّل السيد أحد أبرز الأسماء في النحت والفن التشكيلي السوري خلال مسيرة طويلة بدأها أستاذًا في كلية الفنون الجميلة، ثم رئيسًا لقسم النحت في الكلية، قبل أن تُعرف أعماله على مستوى البلاد. ومن أبرز أعمال الفنان الراحل، نصب صلاح الدين الأيوبي الذي نفذه السيد قرب قلعة دمشق عام 1992 واستحال أحد رموز المدينة.

كما نفّذ السيد أنصابًا أخرى أشهرها «سفينة نوح» في مدينة دالاس في الولايات المتحدة عام 2001. وأثارت وفاة ابن مدينة مصياف في وسط سوريا، حزنًا في الوسط الفني السوري، ونعاه عدد من الفنانين والنحاتين على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال صديقه المقرّب النحات غازي عانا لوكالة فرانس برس «لقد رحل عبدالله السيد، وخسرنا جميعًا قامة فنية كبيرة يصعب تعويضها».