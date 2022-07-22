أسرع طائرة في العالم سترى النور قريبًا

محمد بن مسعود - الدمام - كشفت شركة الطيران «بوم سوبرسونيك» الأمريكية، في معرض فارنبورو الدولي للطيران، عن نماذج تجريبية لطائرتها «Overture» التي تحلق بسرعات غير مسبوقة بحسب صحيفة ذا صن البريطانية. وقالت الشركة إن طائرتها المرتقبة تتميز بتصميمها الجديد، الذي سيتغير بشكل جذري، وستوفرها على أربعة محركات، إلى جانب عدد أقل من مقاعد الركاب، مقارنة مع الطائرات التقليدية.

وإضافة إلى ذلك، بحسب سكاي نيوز، تزعم الشركة الأمريكية أنه سيكون بمقدور «Overture» الطيران من نيويورك إلى العاصمة البريطانية لندن في وقت قياسي، وهو 3 ساعات ونصف فقط.

ومن المعروف أن مدّة أسرع رحلة طيران مباشرة بين المدينتين حاليًا تبلغ نحو 8 ساعات.