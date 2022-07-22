زهرة الجثة.. أضخم زهرة في العالم

محمد بن مسعود - الدمام - شهدت الحديقة النباتية الوطنية ببكين، مؤخرًا، تفتح زهرة الجثة بارتفاع أزهار يبلغ 1.68 متر، وهي نبتة نادرة ومهددة بالانقراض في العالم.
ويعود أصل زهرة الجثة إلى الأدغال الاستوائية في سومطرة في غرب إندونيسيا، وهي أضخم زهرة في العالم يصل أطولها إلى ما يزيد على 3 أمتار، بحسب صحيفة «الشعب» الصينية.
ويعرف عن زهرة الجثة عند الإزهار انبعاث رائحة كريهة جدًا تشبه رائحة كريهة التي تم تشكيلها من الغازات المصطنعة من نفسه المتكونة من أكثر من 100 مادة كيميائية، رئيستها الهيدروكربونات والكبريتيدات. وفي الوقت نفسه، تطلق زهرة الجثة عندما تزدهر حرارة تظل على درجة 36 درجة مئوية.
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