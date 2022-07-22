انطلاق مهرجان ولي العهد للهجن غداً

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الطائف

تُدشّن سباقات النديّة والإثارة بمهرجان ولي العهد للهجن 2022، بميدان الطائف التاريخي، أولى سباقات المهرجان بـ«فئة المفاريد، وتستمر منافساتها لـ 4 أيام.

وستنطلق المنافسات بواقع 16 شوطاً في الفترة الصباحية و 14 شوطاً في الفترة المسائية لمسافات 2 كم، تليها بقية الفئات بالتتابع، كما كشفت اللجنة المنظمة عن البرنامج الزمني للمهرجان والذي تنطلق مرحلته التمهيدية غداً السبت 23 / 7 حتى 10 / 8 يتخللها استراحة 3 أيام متفرقة، ليكون بعدها فترة توقف حتى الـ 24 من الشهر ذاته، وتنطلق بعدها المرحلة النهائية ويتحدد بعدها اليوم الختامي.

وخصص المهرجان جوائز مالية تُعد الأضخم على مستوى السباقات الرياضية، بأكثر من 56 مليون ريال بأشواط إجماليه تصل 591 شوط، ومن ضمنها مليون ريال قيمة جائزة سيف ولي العهد للفائز بأكثر النقاط، ويتنافس عليها ملاك الهجن المحلية والعربية والدولية.

وكانت النسخ الثلاث الماضية للمهرجان قد حقق خلالها اتحاد الهجن السعودي نجاحات متتالية بكسر موسوعة جينيس للأرقام القياسية 4 مرّات، من حيث تصاعد أعداد المطايا المشاركة في كل نسخة عن النسخة السابقة لها، إضافة لتدشين أكبر مجسم هجن.

كما شهدت جميع النسخ نقلات نوعية في ازدهار هذا القطاع الحيوي من حيث تطوير ميادين الركض والخدمات والتسهيلات المقدمة للملاك، وصولاً للوائح والأنظمة الداعمة لرياضة الهجن.

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وكان قد ألغيت مؤخراً ركوب الهجانة في جميع السباقات واستبدلت بالتقنية الحديثة “الروبوت” كبديل بصفة دائمة، وهو يُـمكِّن مالك الهجن من التحكّم فيها عن طريق جهاز تحكّم عن بعد وذلك بعد أن يسلك المسار المحدد له من اللجنة المنظمة لمتابعة مطيته المشاركة في الشوط المحدد لها، حيث أن وزن الروبوت يصل إلى نحو ثلاثة كجم فقط، فيما يبلغ سعره قرابة ألفي ريال مع جميع أدواته اللاسلكية، ويتم شحنه بالكهرباء ويواصل عمله بكفاءة مميزة لساعات عدة.

وأوضح ملاك الهجن أن الراكب الآلي صنع في عام 2005 تقريباً وهو عبارة عن دريل مركب فيه عصى يضرب بالريموت ويوجد فيه سماعة للتوجيه وطريقة تركيبه يلبس بالشعار مفصل عدد مخبأين واحدة للضرب والثانية للصوت وتستقبل السماعات اللاسلكية الأوامر بريموت ضرب يدوي يتم التحكم فيه عن بعد على شكل ميدالية أو مفتاح سيارة ويركب في الجهاز الآلي بطارية والآليات أحجام 10 و12 و14.

وأضافوا أن الآلي يستخدم في تدريب الهجن وتفحيمها لكي تجهز للسباقات وهو ما ريح المضمرين من الراكب الصغير لما كان فيه من مخاطر الإصابة وقلة مصاريف المالك، مبيناً أن الركبي كان يفحم بمقابل مبلغ مالي محدد ويشترط في السباق بمبلغ مالي عالي والبعض منهم يشرط الحصول على نصف أو ربع الجائزة.

وأشاروا إلى أن جهاز الروبوت يتم التحكم فيه عن بعد بواسطة ملاك الابل من خلال التحدث المباشر مع المطية أو بالضغط على زر الضرب لتتحرك الإبل بسرعه عالية.

يذكر أن النسخ الثلاث الماضية للمهرجان قد حقق خلالها اتحاد الهجن السعودي نجاحات متتالية بكسر موسوعة جينيس للأرقام القياسية 4 مرّات، من حيث تصاعد أعداد المطايا المشاركة في كل نسخة عن النسخة السابقة لها، إضافة لتدشين أكبر مجسم هجن.