“الأمنُ البيئي” : عقوبةُ إشعال النار في غير الأماكن المخصصة لها غرامة تصلُ إلى (3000) ريال

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس
كدَتِ القواتُ الخاصةُ للأمن البيئي أنَّ عقوبةَ إشعال النار في غير الأماكن المخصصة لها في الغابات أو المتنزهات الوطنية غرامة تصل إلى (3000) ريال.
وحثَّتِ القواتُ على الإبلاغ عن أي حالات تمثلُ اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.
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