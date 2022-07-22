مصير أحدهم مجهول وبقاء البطل .. 7 فرق تمسكت بمدربيها قبل الموسم الجديد بدوري المحترفين

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تواصل فرق دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين استعداداها لانطلاق الموسم الجديد للمسابقة (2022-2023)، بعقد العديد من الصفقات للحصول على الدعم الكافي في ظل المنافسة الشرسة لتحقيق اللقب أ البقاء وسط الكبار، بالإضافة للتعاقد مع مدربين جدد لضخ دماء جديدة في تلك الفرق المتنافسة.

فبعد نهاية الموسم الماضي لدوري المحترفين، أجرت العديد من الفرق العديد من التغييرات في الأجهزة الفنية وهناك البعض الآخر أبقى على مدربيه للموسم المقبل.

“سبورت 24” يرصد في هذا التقرير الأندية التي قررت الإبقاء على مدربيها لقيادة فرقها خلال الموسم الرياضي الجديد.

الهلال

أعلن نادي الهلال، بشكل رسمي، عن تجديد تعاقده مع المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، المدرب الأرجنتيني رامون دياز.

ونشر الحساب الرسمي للنادي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” مقطع فيديو، للاحتفال بتجديد عقد المدرب الأرجنتيني.

وحصل المدير الفني لنادي الهلال رامون دياز على جائزة أفضل مدرب في شهري مايو ويونيو، كما قاد الفريق للتتويج بلقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين (2021-2022) للمرة الثالثة على التوالي والـ18 في تاريخه.

الأهلي

أعلن الأهلي برئاسة ماجد النفيعي، قبل أيام، تمديد عقد المدرب الأورغوياني روبرت سيبولدي.

وذكر الحساب الرسمي لنادي الأهلي عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”:” تجديد تعاقد، الأورغوياني روبرت سيبولدي مدرباً للفريق الأول لكرة القدم لمدة موسم رياضي واحد “.

وجاء قرار إدارة الأهلي بتمديد عقد المدرب سيبولدي رغم هبوطه بالفريق إلى دوري الدرجة الأولى رفقة الحزم والفيصلي.

وفضلت إدارة ماجد النفيعي الإبقاء على المدرب سيبولدي، لقيادة مهمة عودة الفريق إلى دوري المحترفين.

الاتفاق

أعلن نادي الاتفاق، تجديد مجلس إدارته رسميا، عقد مُدرب الفريق الأول لكرة القدم الفرنسي باتريس كارتيرون حتى عام 2023.

ونشر حساب الاتفاق الرسمي، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، فيديو أعلن من خلاله الاتفاق على بقاء كارتيرون خلال الموسم المقبل من دوري المحترفين.

ويأتي ذلك للمحافظة على استقرار “فارس الدهناء” من الناحية الفنية بعد أن نجح كارتيرون في مهمته بقيادة النواخذة إلى بر الأمان بدوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لموسم 2021/22.

وخاض الفريق بقيادة كارتيرون آخر 8 مباريات في الدوري فاز في 3 وتعادل في مباراتين وخسر 3 ، وسجل فارس الدهناء خلالها 14 هدفًا، واستقبل 11 هدفا، رافعاً رصيد الفريق إلى 34 نقطة في المركز الـ11.

الفتح

كانت تقارير صحفية قد أشارت إلى أن مسؤولي نادي الفتح يرغبون في تمديد تعاقدهم مع المدير الفني اليوناني لفريقهم دونيس.

وقاد دونيس فريق الفتح لاحتلال المركز الثامن بجدول ترتيب النسخة الماضية من الدوري برصيد 35 نقطة.

الفيحاء

أعلن نادي الفيحاء، إتمام مجلس إدارته إجراءات تمديد التعاقد مع المدرب الصربي فوك رازوفيتش لمدة ثلاث سنوات.

وقاد الصربي رازوفيتش فريق الفيحاء لاحتلال المركز العاشر بجدول ترتيب النسخة الماضية من الدوري برصيد 35 نقطة.

الباطن

أعلن نادي الباطن، إتمام مجلس إدارته إجراءات تجديد التعاقد مع المدير الفني الكرواتي آلين هورفات.

وأشار نادي الباطن، عبر بيان رسمي صادر، إلى أن تجديد التعاقد جاء ليقود الفريق خلال الموسم الرياضي المقبل.

وأبدى هورفات سعادته بتجديد عقده، مقدمًا شكره وتقديره لمجلس الإدارة على الثقة.

ضمك

ولم يُعلن مسؤولو نادي ضمك أو تتناول أي تقارير صحفية مصير المدير الفني لفريقهم.



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Source akhbaar24

