كيف تتصرف عند رؤية غريق؟.. متحدث الدفاع المدني بمكة يوضح

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المناطق ـ متابعات

قال العقيد محمد القرني، المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة، إنه يجب على من يقوم بعملية إنقاذ غريق من المسبح أن يكون على إلمام كامل بطرق الإنقاذ، وأن يكون ممن يجيدون السباحة بشكل جيد.

وأضاف في تصريحات متلفزة، أنه يجب أيضا الهدوء والتصرف بعقلانية ممكنة؛ لأن التسرع يؤدي لنتائج لا تحمد عقباها، وقد رصد الدفاع المدني حالات غرق متعددة بسبب محاولة الأشخاص إنقاذ غريق دون إلمام بطرق الإنقاذ.

وشدد على أهمية طلب النجدة لإبلاغ الدفاع المدني، وتبليغ الإسعاف، مع إبقاء الشخص مستلقيا على ظهر وتقديم الإسعافات الأولية له.

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Source almnatiq

