وزيرة الهجرة تكشف مستجدات البحارة المصريين المفقودين

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المناطق_وكالات

قالت وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، نبيلة مكرم، إنها تواصلت مع عدد من الجهات المعنية فور تلقيها تقريرا عن متابعة ما نشر بالإعلام حول اختفاء مصريين كانا على متن سفينة في المحيط الهندي.

وأصافت الوزيرة في تصريحات لموقع سكاي نيوز عربية: “أصدقاء أحد الشابين المصريين من البحارة تواصلوا عبر الرسائل معي وطلبت منهم نقل تفهمها للموقف الصعب الذي تمر به الأسرة، وطلبت صورة جواز السفر لاستبيان المعلومات الرسمية عن الشاب المفقود للتواصل مع الجهات المعنية”.

وأشارت مكرم إلى أن التواصل معها كان من أصدقاء الشاب سامح السيد، وهو طالب بالأكاديمية الأردنية للدراسات البحرية، مشيرة إلى أنها تحركت على وجه السرعة، وطلبت الأوراق الخاصة بهذا الشاب، وأكدت أنها في تواصل مع السفارة المصرية بالأردن ومع عدد من الجهات المعنية لمتابعة الموقف.

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Source almnatiq

