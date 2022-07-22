سياسي / الرئيس التشادي يلتقي برؤساء الجمعيات الوطنية للجنة البرلمانية لمجموعة دول الساحل

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انجامينا 23 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 22 يوليو 2022 م واس

التقى الرئيس التشادي الفريق محمد إدريس ديبي أتنو، بالعاصمة أنجامينا، برؤساء الجمعيات الوطنية للجنة البرلمانية لمجموعة دول الساحل الخمس، برئاسة الرئيس الدوري للجنة الدكتور هارون كبادي.

وأفاد الرئاسة التشادية في بيان اليوم، أنه تم خلال اللقاء إطلاع الرئيس محمد إدريس ديبي أتنو على عمل اللجنة منذ إنشائها وما حققته من إنجازات إلى جانب التحديات الماثلة أمامها.

وأضاف البيان أن العاصمة أنجامينا تستضيف على مدى يومين أعمال المؤتمر الثاني لرؤساء الجمعيات الوطنية للجنة البرلمانية لدول مجموعة الساحل، لاستعراض الوضع الأمني ومكافحة الإرهاب والتطرف

العنيف والتنمية الاقتصادية بدول الساحل.

//انتهى//

23:20ت م

0078 انجامينا 23 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 22 يوليو 2022 م واسالتقى الرئيس التشادي الفريق محمد إدريس ديبي أتنو، بالعاصمة أنجامينا، برؤساء الجمعيات الوطنية للجنة البرلمانية لمجموعة دول الساحل الخمس، برئاسة الرئيس الدوري للجنة الدكتور هارون كبادي.وأفاد الرئاسة التشادية في بيان اليوم، أنه تم خلال اللقاء إطلاع الرئيس محمد إدريس ديبي أتنو على عمل اللجنة منذ إنشائها وما حققته من إنجازات إلى جانب التحديات الماثلة أمامها.وأضاف البيان أن العاصمة أنجامينا تستضيف على مدى يومين أعمال المؤتمر الثاني لرؤساء الجمعيات الوطنية للجنة البرلمانية لدول مجموعة الساحل، لاستعراض الوضع الأمني ومكافحة الإرهاب والتطرفالعنيف والتنمية الاقتصادية بدول الساحل.//انتهى//23:20ت م0078 www.spa.gov.sa/2371641 ● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري . Source spa.gov





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