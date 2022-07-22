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أنهت إدارة النادي برئاسة الدكتور سعود الرشودي اجراءات التوقيع مع لاعب خط وسط نادي الهلال سعد الناصر بنظام الإعارة لمدة موسم واحد. وفي وقت سابق، أنهت إدارة النادي إجراءات التوقيع مع الحارس محمد الدوسري لمدة ثلاث مواسم مع أفضلية التمديد لموسمين إضافيين. وفي سياق آخر، وافقت إدارة نادي التعاون على انتقال اللاعب ريان الموسى إلى نادي ضمك، استعدادا لانطلاق الموسم الجديد. ● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري . Source akhbaar24





كانت هذه تفاصيل خبر رسميًا.. التعاون يتعاقد مع سعد الناصر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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