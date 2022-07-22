“أبو بكر” يلتحق بمعسكر النصر في إسبانيا

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وصل محترف النصر، الكاميروني فينسينت أبو بكر لمعسكر الفريق في اسبانيا و يشارك في التمرين المسائي بشكلًا خفيف في الصالة الرياضية.

وخاض فريق النصر، اليوم (الجمعة) مرانه الأول تحت قيادة مديره الفني الجديد، رودي جارسيا بمدينة ماربيا الإسبانية.

ومن المقرر أن يخوض نادي النصر، خلال المعسكر الخارجي، 4 مباريات تجريبية أمام أندية لاس بالماس ومالاجا وريال سرقسطة والفريق الثاني لنادي قادش.

وسيستمر معسكر نادي النصر في إسبانيا حتى يوم 12 أغسطس المقبل تحت قيادة المدرب الفرنسي رودي جارسيا.



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Source akhbaar24

