شاهد.. مرشد مهني يوضح سبب رفض سوق العمل لبعض التخصصات والطلاب

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المناطق ـ متابعات

قال المرشد المهني، ياسر بكار، اليوم الجمعة، إن سوق العمل يرفض الطلاب لعدم وجود المهارات اللازمة فيهم، مشير إلى أن والإشكالية ليست في التخصصات الجامعية.

وأضاف في تصريحات لـ “الإخبارية” أن هناك تخصصات لا تؤهل الطلاب لسوق العمل بشكل جيد، ولا يعطيه مهارات لا يحتاجها سوق العمل، أبرزها تخصص التاريخ الذي لا يوجد حاجة إليه كثيرا في سوق المهارات.

وأشار إلى أنه يمكن الاستفادة من هذه التخصصات من خلال تزويد الفرد ببعض المهارات التي تجعله يستفيد من تخصصه في العمل، مؤكدا أن هناك حاجة لإعادة صياغة بعض التخصصات بما يساعد الطالب في الاستفادة من تخصصه في سوق العمل.

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Source almnatiq

