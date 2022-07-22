شكرا لقرائتكم خبر عن قيمة غرامة أهلي جدة المالية من فيفا لصالح النقاز والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشفت تقارير صحفية عن الغرامة المالية التي وقعها الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" على نادي أهلي جدة، بخصوص الشكوى المقدمة من التونسي حمدي النقاز.

شكوى النقاز ضد الأهلي

وكان حمدي النقاز، لاعب أهلي جدة السابق، قام برفع دعوى قضائية ضد نادي أهلي جدة، وطالب خلالها من الراقي دفع 4 مليون و500 الف ريال.



ماذا قدم حمدي النقاز مع أهلي جدة

حمدي النقاز، خاض 8 مباريات فقط رفقة الفريق الأول لكرة القدم بنادي أهلي جدة، وصاحب قدومه إلى الراقي العديد من المشاكل والأزمات بسبب تسجيله بعد غلق باب القيد.



القيمة المالية للغرامة



وبحسب صحيفة "عكاظ"، فإن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، وقع عقوبة على النادي الأهلي بسداد مبلغ 3.5 ملايين ريال لصالح حمدي النقاز..

وأوضحت أن أنيس بن ميم، وكيل النقاز، تلقى اليوم الجمعة إخطارًا بحكم من "فيفا" بخصوص مستحقات اللاعب ضد الأهلي.

