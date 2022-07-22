شكرا لقرائتكم خبر عن ماجد النفيعي في ورطة داخل الأهلي.. طالع التفاصيل والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشف الإعلامي الرياضي عناد الرشيد، عن الوضع داخل مجلس إدارة نادي أهلي جدة برئاسة ماجد النفيعي، بعد هبوط النادي إلى دوري الدرجة الأولى.



3 سيناريوهات تنتظر النفيعي



وبحسب ما قاله الرشيد في تغريدة عبر حسابه بموقع التدوينات القصيرة "تويتر"، فإن هناك 3 سيناريوهات تنتظر ماجد النفيعي.

السيناريوهات هي: تجديد الثقة، واستكماله ولايته حتى النهاية، أو عزله نهائيًا، بقرار من وزارة الرياضة ومنعه من الترشح مجددًا، أو حل مجلسه، والدعوة إلى انتخابات جديدة، ويسمح له بالترشح مرة أخرى.



وأوضح أنه في حال تم حل المجلس سيكون بسبب الاستقالات المتوقعة بين أعضاء الإدارة، خلال الساعات القليلة القادمة، حيث أن البعض يهدد بالاستقالة، في حال تمسك ماجد النفيعي، بعدم إقالة المدير التنفيذي موسى المحياني.

وأشار إلى أنه في حال تمت الدعوة إلى انتخابات مبكرة، سيكون هناك صراع بين ثلاثة شخصيات على رئاسة النادي الأهلي، وهم ماجد النفيعي، وخالد العيسى، وزياد اليوسف.



وأكد أن الأقوى هو العيسى، لأنه بجانب الأعضاء الداعمين، مستعدين لضخ مالي سنوي للنادي، من أموالهم الخاصة، بالإضافة إلى تحسين موارد النادي.



هبوط أهلي جدة

وكان الفريق الأول لكرة القدم بنادي أهلي جدة، هبط إلى دوري الدرجة الأولى لأول مرة في تاريخه، بعدما أخفق في تحقيق الفوز على الشباب في الجولة الأخيرة من الدوري السعودي للمحترفين.