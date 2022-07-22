جامعة الحدود الشمالية تعتمد برنامج التسريع الأكاديمي للعام الجامعي 1444هـ

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس
أعلنت جامعة الحدود الشمالية عن انطلاق برنامج التسريع الأكاديمي لمرحلة البكالوريوس في نسخته الثانية بالتعاون مع المركز الوطني للقياس التابع لهيئة تقويم التعليم والتدريب، الذي يمكن الطلبة المتفوقين من التقدم في دراسة المرحلة الجامعية وفقًا لقدراتهم ومهاراتهم الفردية.
ويأتي هذا البرنامج ضمن المشاريع والبرامج المنبثقة عن مبادرات الخطة الإستراتيجية للجامعة 2020- 2025م المتعلقة بتلبية احتياجات الطلبة الموهوبين والمتفوقين بإشراف وكالة الجامعة للشؤون الأكاديمية، ممثلة بأكاديمية الموهوبين بالجامعة.
وبينت الجامعة أنه يمكن للطلبة المتفوقين اجتياز برنامج السنة التحضيرية والدراسات المساندة وسنة الإعداد العام لكليات المسار الصحي والانتقال إلى السنة الأولى مباشرة في الكلية المختارة، وذلك بعد تحقيق معايير اجتياز الاختبارات التحصيلية العلمية لمقررات برنامج التسريع الأكاديمي التي تنفذها هيئة تقويم التعليم والتدريب، ممثلة بالمركز الوطني للقياس، إضافة إلى اجتياز متطلب اللغة الإنجليزية.
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يذكر أن الفئة المتاح لها التقديم للبرنامج هم الطلبة الخريجون من المرحلة الثانوية العامة (المسار العلمي) والحاصلون على نسبة موزونة لا تقل عن 85%، ممن رشحوا للقبول في إحدى كليات جامعة الحدود الشمالية للعام الجامعي 1444هـ.
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