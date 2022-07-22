البنك الأفريقي للتنمية يعتمد 5.4 ملايين دولار أمريكي لتعزيز الأمن الغذائي في الصومال

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس وافق بنك الأفريقي للتنمية على منحة قدرها 5.4 ملايين دولار أمريكي لدعم بناء الأمن الغذائي في الصومال. وأفادت المديرة العامة لمنطقة شرق إفريقيا بالبنك، نينا نوابوفو في بيان وفق وكالة الأنباء الصومالية اليوم أن المنحة تشكل تمويلا إضافيا للبرنامج متعدد الجنسيات؛ لبناء القدرة على الصمود من أجل الأمن الغذائي ، مشيرة إلى أن الجفاف وتواتره في الصومال ازدادت حدة ، مما أوجد ظروفا من الهشاشة المزمنة مع استمرار انعدام الأمن الغذائي. أخبار قد تهمك

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