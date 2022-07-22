تعاون وثيق بين مجموعة أكسفورد للأعمال وجنرال موتورز لإصدار أحدث تقارير الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات

محمد بن مسعود - الدمام - في‭ ‬الجزء‭ ‬الأول‭ ‬منه،‭ ‬يتناول‭ ‬تقرير‭ ‬الممارسات‭ ‬البيئية‭ ‬والاجتماعية‭ ‬وحوكمة‭ ‬الشركات‭ ‬الذي‭ ‬تصدره‭ ‬مجموعة‭ ‬أكسفورد‭ ‬للأعمال‭ ‬إصداره‭ ‬في‭ ‬جزأين‭ ‬بالشراكة‭ ‬مع‭ ‬جنرال‭ ‬موتورز،‭ ‬الدور‭ ‬الحيوي‭ ‬للسيارات‭ ‬الكهربائية‭ ‬في‭ ‬الحدّ‭ ‬من‭ ‬الانبعاثات‭ ‬الكربونية‭ ‬وإيجاد‭ ‬حلول‭ ‬مستدامة‭ ‬للنقل‭ ‬يمكن‭ ‬تطبيقها‭ ‬في‭ ‬شتى‭ ‬أنحاء‭ ‬إفريقيا‭ ‬والشرق‭ ‬الأوسط‭.‬

تحت‭ ‬عنوان‭ ‬‮«‬استعدادات‭ ‬التحوّل‭ ‬نحو‭ ‬السيارات‭ ‬الخضراء‮»‬،‭ ‬يركز‭ ‬الجزء‭ ‬الأول‭ ‬من‭ ‬التقرير‭ ‬على‭ ‬المكون‭ ‬البيئي‭ ‬في‭ ‬الممارسات‭ ‬البيئية‭ ‬والاجتماعية‭ ‬وحوكمة‭ ‬الشركات‭. ‬تحت‭ ‬إشراف‭ ‬القسم‭ ‬المعنيّ‭ ‬بمراقبة‭ ‬الممارسات‭ ‬البيئية‭ ‬والاجتماعية‭ ‬وحوكمة‭ ‬الشركات‭ ‬في‭ ‬مجموعة‭ ‬أكسفورد‭ ‬للأعمال،‭ ‬يرسم‭ ‬التحليل‭ ‬خريطة‭ ‬التحولات‭ ‬الكبيرة‭ ‬التي‭ ‬تشهدها‭ ‬صناعة‭ ‬السيارات‭ ‬العالمية‭ ‬في‭ ‬الفترة‭ ‬الراهنة،‭ ‬والآثار‭ ‬المترتبة‭ ‬على‭ ‬الإنتاج‭ ‬والاستهلاك‭ ‬في‭ ‬إفريقيا‭ ‬والشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬نموذج‭ ‬مبسّط‭ ‬وسهل‭ ‬التصفّح‭ ‬والوصول‭ ‬إليه‭ ‬مدعومًا‭ ‬بالبيانات‭ ‬الرئيسية‭ ‬والرسوم‭ ‬البيانية‭ ‬التي‭ ‬تعكس‭ ‬واقع‭ ‬المشهد‭.‬

تناول‭ ‬التقرير‭ ‬أيضاً‭ ‬دور‭ ‬أنشطة‭ ‬البحث‭ ‬والتطوير‭ ‬التي‭ ‬تجرى‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬التكنولوجيا‭ ‬والتقنيات‭ ‬والابتكارات‭ ‬المطلوبة‭ ‬لتصميم‭ ‬وتصنيع‭ ‬المركبات‭ ‬منخفضة‭ ‬أو‭ ‬عديمة‭ ‬الانبعاثات‭ ‬الكربونية‭.‬

وعلى‭ ‬الجانب‭ ‬الآخر،‭ ‬ألمح‭ ‬تقرير‭ ‬الممارسات‭ ‬البيئية‭ ‬والاجتماعية‭ ‬وحوكمة‭ ‬الشركات‭ ‬إلى‭ ‬بعض‭ ‬المعايير‭ ‬الهامة‭ ‬منها‭ ‬ضمان‭ ‬ارتقاء‭ ‬المركبات‭ ‬الكهربائية‭ ‬والأوتوماتيكية‭ ‬إلى‭ ‬مستوى‭ ‬توقعات‭ ‬المستهلكين،‭ ‬مع‭ ‬الأخذ‭ ‬بعين‭ ‬الاعتبار‭ ‬تجهيزات‭ ‬الأمن‭ ‬والسلامة‭ ‬والموثوقية‭ ‬والقدرة‭ ‬على‭ ‬تحمل‭ ‬التكاليف،‭ ‬كما‭ ‬أشار‭ ‬إلى‭ ‬أهمية‭ ‬تطوير‭ ‬البنية‭ ‬التحتية‭ ‬ذات‭ ‬الصلة،‭ ‬مثل‭ ‬مرافق‭ ‬شحن‭ ‬المركبات‭ ‬الكهربائية،‭ ‬بما‭ ‬يتماشى‭ ‬مع‭ ‬إنتاج‭ ‬هذا‭ ‬النوع‭ ‬من‭ ‬المركبات‭ ‬في‭ ‬شتى‭ ‬أنحاء‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬وأفريقيا‭.‬

بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬ذلك،‭ ‬سيجد‭ ‬المشتركون‭ ‬تغطية‭ ‬لإمكانية‭ ‬دمج‭ ‬تقنيات‭ ‬المركبات‭ ‬الكهربائية‭ ‬والأوتوماتيكية‭ ‬في‭ ‬خطط‭ ‬تطوير‭ ‬المدن‭ ‬الذكية‭ ‬في‭ ‬المنطقة،‭ ‬الأمر‭ ‬الذي‭ ‬يساعد‭ ‬بدوره‭ ‬في‭ ‬الحدّ‭ ‬من‭ ‬الانبعاثات‭ ‬الكربونية‭ ‬والازدحام‭ ‬المروري‭. ‬كذلك،‭ ‬يتضمن‭ ‬التقرير‭ ‬دراسة‭ ‬حالة‭ ‬عن‭ ‬تأثير‭ ‬سيارات‭ ‬الأجرة‭ ‬الآلية‭ (‬ذاتية‭ ‬القيادة‭) ‬وما‭ ‬ستحدثه‭ ‬من‭ ‬ثورة‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬النقل‭ ‬في‭ ‬دبي‭.‬

علاوة‭ ‬على‭ ‬ذلك،‭ ‬يحتوي‭ ‬التقرير‭ ‬على‭ ‬تغطية‭ ‬شاملة‭ ‬لرحلة‭ ‬الاستدامة‭ ‬التي‭ ‬تمضي‭ ‬جنرال‭ ‬موتورز‭ ‬لتنفيذها‭ ‬عبر‭ ‬منظومتها‭ ‬التشغيلية،‭ ‬والخطوات‭ ‬التي‭ ‬اتخذتها‭ ‬بهدف‭ ‬تطوير‭ ‬وتسويق‭ ‬المركبات‭ ‬الكهربائية‭ ‬والأوتوماتيكية،‭ ‬فضلاً‭ ‬عن‭ ‬بصمتها‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬وأفريقيا،‭ ‬لاسيما‭ ‬وأنهما‭ ‬وجهتين‭ ‬رئيسيتين‭ ‬لخطط‭ ‬الشركة‭ ‬التي‭ ‬تتمحور‭ ‬حول‭ ‬النمو‭ ‬المستدام‭.‬

أضف‭ ‬إلى‭ ‬ذلك‭ ‬أن‭ ‬التقرير‭ ‬تضمن‭ ‬مقابلة‭ ‬مع‭ ‬السيّد‭/ ‬لؤي‭ ‬الشرفاء،‭ ‬الرئيس‭ ‬والمدير‭ ‬الإداري‭ ‬لعمليات‭ ‬جنرال‭ ‬موتورز‭ ‬في‭ ‬أفريقيا‭ ‬والشرق‭ ‬الأوسط،‭ ‬تحدث‭ ‬فيها‭ ‬عن‭ ‬جهود‭ ‬الشركة‭ ‬وسعيها‭ ‬الحثيث‭ ‬لجعل‭ ‬الحلول‭ ‬المناخية‭ ‬الشاملة‭ ‬على‭ ‬رأس‭ ‬أولوياتها‭ ‬انسجاماً‭ ‬مع‭ ‬رؤيتها‭ ‬المتمثّلة‭ ‬في‭ ‬تهيئة‭ ‬مستقبل‭ ‬خالٍ‭ ‬من‭ ‬الانبعاثات‭ ‬الكربونية‭ ‬وإنتاج‭ ‬سيارات‭ ‬تعمل‭ ‬بالكهرباء‭ ‬بشكل‭ ‬الكامل‭. ‬

وبهذه‭ ‬المناسبة،‭ ‬قال‭ ‬الشرفاء‭: ‬

‮«‬يتجلى‭ ‬التزامنا‭ ‬التام‭ ‬بتهيئة‭ ‬مستقبل‭ ‬تنعدم‭ ‬فيه‭ ‬الانبعاثات‭ ‬الكربونية‭ ‬في‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬والعالم‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬مساعينا‭ ‬الدؤوبة‭ ‬لتحقيق‭ ‬هدفنا‭ ‬المتمثّل‭ ‬في‭ ‬تخفيض‭ ‬انبعاثات‭ ‬الكربون‭ ‬السنوية‭ ‬الناجمة‭ ‬عن‭ ‬عملياتنا‭ ‬التشغيلية‭ ‬بنسبة‭ ‬95٪‭ ‬في‭ ‬دولة‭ ‬الإمارات‭ ‬العربية‭ ‬المتحدة،‭ ‬وأيضاً‭ ‬في‭ ‬خطتنا‭ ‬الرامية‭ ‬إلى‭ ‬إطلاق‭ ‬13‭ ‬نوعاً‭ ‬من‭ ‬المركبات‭ ‬الكهربائية‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬بحلول‭ ‬عام‭ ‬2025‭. ‬في‭ ‬الإمارات‭ ‬العربية‭ ‬المتحدة،‭ ‬نعمل‭ ‬على‭ ‬خفض‭ ‬انبعاثات‭ ‬ثاني‭ ‬أكسيد‭ ‬الكربون‭ ‬بما‭ ‬يزيد‭ ‬عن‭ ‬24‭,‬000‭ ‬طن‭ ‬متري‭ ‬بحلول‭ ‬عام‭ ‬2035،‭ ‬بالتزامن‭ ‬مع‭ ‬خطط‭ ‬لجعل‭ ‬جميع‭ ‬منتجاتنا‭ ‬وعملياتنا‭ ‬العالمية‭ ‬محايدة‭ ‬للكربون‭ ‬بحلول‭ ‬عام‭ ‬2040‭.‬‮»‬

وأضاف‭: ‬

‮«‬نثمّن‭ ‬للغاية‭ ‬تجربتنا‭ ‬المشتركة‭ ‬مع‭ ‬مجموعة‭ ‬أكسفورد‭ ‬للأعمال‭ ‬لإعداد‭ ‬أول‭ ‬تقرير‭ ‬حول‭ ‬الممارسات‭ ‬البيئية‭ ‬والاجتماعية‭ ‬وحوكمة‭ ‬الشركات‭ ‬لشركة‭ ‬جنرال‭ ‬موتورز‭ ‬في‭ ‬إفريقيا‭ ‬والشرق‭ ‬الأوسط،‭ ‬إذ‭ ‬تبلورت‭ ‬لدينا‭ ‬رؤية‭ ‬متعمّقة‭ ‬حول‭ ‬الآليات‭ ‬والإمكانات‭ ‬المتاحة‭ ‬التي‭ ‬تساهم‭ ‬في‭ ‬تسريع‭ ‬جهود‭ ‬الاستدامة‭ ‬في‭ ‬صناعة‭ ‬السيارات‭ ‬في‭ ‬إفريقيا‭ ‬والشرق‭ ‬الأوسط‭.‬

ومن‭ ‬جانبها،‭ ‬أشارت‭ ‬السيدة‭ ‬جانا‭ ‬تريك،‭ ‬المدير‭ ‬الإداري‭ ‬لمجموعة‭ ‬أكسفورد‭ ‬للأعمال‭ ‬في‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط،‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬التقرير‭ ‬يبرز‭ ‬النظرة‭ ‬الإيجابية‭ ‬للشركات‭ ‬المصنعة‭ ‬للسيارات‭ ‬الذين‭ ‬يتحولون‭ ‬بأهدافهم‭ ‬المستقبلية‭ ‬بعيداً‭ ‬عن‭ ‬السيارات‭ ‬التي‭ ‬تعمل‭ ‬بمحركات‭ ‬الاحتراق‭ ‬الداخلي‭ ‬ليكونوا‭ ‬أكثر‭ ‬تركيزاً‭ ‬على‭ ‬إنتاج‭ ‬سيارات‭ ‬عديمة‭ ‬الانبعاثات‭ ‬الكربونية،‭ ‬وقالت‭:‬

‮«‬يتزايد‭ ‬التحوّل‭ ‬المستدام‭ ‬والأخضر‭ ‬في‭ ‬صناعة‭ ‬السيارات‭ ‬بوتيرة‭ ‬متسارعة‭ ‬حول‭ ‬العالم،‭ ‬مدعومًا‭ ‬باللوائح‭ ‬الجديدة‭ ‬والشعور‭ ‬المتنامي‭ ‬بضرورة‭ ‬الحد‭ ‬من‭ ‬الانبعاثات‭ ‬الضارة‭. ‬مع‭ ‬وجود‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬الخيارات‭ ‬القابلة‭ ‬للتطبيق،‭ ‬فإن‭ ‬هناك‭ ‬فرصاً‭ ‬هائلة‭ ‬متاحة‭ ‬لأصحاب‭ ‬المصلحة‭ ‬للعب‭ ‬دور‭ ‬رئيسي‭ ‬في‭ ‬الحد‭ ‬من‭ ‬انبعاثات‭ ‬الكربون‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬أنحاء‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬وأفريقيا،‭ ‬وجعل‭ ‬عمليات‭ ‬الإنتاج‭ ‬أكثر‭ ‬استدامة‭ ‬في‭ ‬عصر‭ ‬النمو‭ ‬الصديق‭ ‬للبيئة‭.‬‮»‬

يأتي‭ ‬تقرير‭ ‬‮«‬استعدادات‭ ‬التحوّل‭ ‬نحو‭ ‬السيارات‭ ‬الخضراء‮»‬‭ ‬ضمن‭ ‬سلسلة‭ ‬من‭ ‬التقارير‭ ‬المتخصصة‭ ‬التي‭ ‬تعدها‭ ‬مجموعة‭ ‬أكسفورد‭ ‬للأعمال‭ ‬حاليًا‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬شركائها،‭ ‬جنبًا‭ ‬إلى‭ ‬جنب‭ ‬مع‭ ‬أدوات‭ ‬بحث‭ ‬أخرى‭ ‬ذات‭ ‬صلة‭ ‬وثيقة‭ ‬بالموضوع،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬المقالات‭ ‬والمقابلات‭ ‬حول‭ ‬توقعات‭ ‬النمو‭ ‬والتعافي‭ ‬الخاصة‭ ‬بكل‭ ‬دولة‭. ‬من‭ ‬المتوقع‭ ‬أن‭ ‬ينصب‭ ‬تركيز‭ ‬الجزء‭ ‬الثاني‭ ‬من‭ ‬تقرير‭ ‬الممارسات‭ ‬البيئية‭ ‬والاجتماعية‭ ‬وحوكمة‭ ‬الشركات‭ ‬الذي‭ ‬يجري‭ ‬إعداده‭ ‬بالشراكة‭ ‬مع‭ ‬جنرال‭ ‬موتورز،‭ ‬على‭ ‬الجوانب‭ ‬الاجتماعية،‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬يتم‭ ‬إصداره‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬لاحق‭ ‬من‭ ‬هذا‭ ‬العام‭.‬