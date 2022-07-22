صحة الطائف: إخلاء مرضى «مركز صحي رنيه» بعد احتراق إحدى الغرف

محمد بن مسعود - الدمام - أخلت الشؤون الصحية بمحافظة الطائف، مرضى مركز صحي رنية اليوم الجمعة، بعد احتراق إحدى الغرف.
وأوضحت أن الحريق كان محدودًا ونتج جراء تماس كهربائي بأحد أجهزة التكييف، مضيفة أنه تم قطع التيار الكهربائي من قبل المدير المناوب ومن ثم تواصل مع غرفة العمليات والتي تواصلت مع الدفاع المدني.
وكشفت أن فرق الدفاع المدني باشرت الحادث، فيما تولت فرق الصيانة التابعة لها بالوقوف على المبنى والبدء في عملية الصيانة.
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وأشارت إلى أنه سيتم استقبال المستفيدين من خدمات المركز بمستشفى رنيه العام إلى حين الانتهاء من أعمال الصيانة.
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