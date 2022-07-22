شكرا لقرائتكم خبر عن إلغاء مران الأهلي بسبب هتافات الأعضاء ضد اللاعبين والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - قرر النادي الأهلي المصري، إلغاء مران الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، والذي أقيم على ملعب مختار التتش، اليوم الجمعة، استعدادًا لمواجهة الجونة.

سبب إلغاء مران الأهلي

وتم إلغاء مران الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بسبب هجوم وهتافات أعضاء النادي، ضد الإدارة واللاعبين بعد خسارة لقب كأس مصر، وغادر اللاعبين بعد ذلك إلى غرفة الملابس.

وجاءت هتافات أعضاء النادي في المران، على النحو التالي:

شبعتوا مالبطولات ….. العبوا للشركات

أركنوا الشبعانين …. نزلوا الناشئين

مش حاسس بالجمهور …. تاخد بعضك وتغور

الأهلي يخسر لقب كأس مصر

وخسر الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لقب بطولة كأس مصر للنسخة الماضية 2021، أمام نظيره الزمالك، أمس الخميس.

وانتصر الزمالك على حساب الأهلي بنتيجة هدفين مقابل هدف، في اللقاء الذي جمع بينهم على ستاد القاهرة الدولي.

موعد مباراة الأهلي والجونة

ومن المقرر أن يواجه الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي نظيره الجونة يوم الأحد المقبل، على ملعب ستاد الأهلي وي السلام، في الجولة السادسة والعشرين من عمر مسابقة الدوري المصري.