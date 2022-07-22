شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة منتخب تونس القادمة في كأس العرب تحت 20 والقنوات الناقلة لها والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يبحث الكثير من عشاق الكرة التونسية والعربية في كل مكان من معرفة ماهو موعد مباراة منتخب تونس القادمة في بطولة كأس العرب تحت 20 بالإضافة إلى القنوات الناقلة لها خاصة بعد مباراة منتخب البحرين الأول لكرة القدم والتي كانت اليوم الجمعة الموافق الثاني والعشرين من شهر يوليو الجارى.

موعد مباراة تونس القادمة

ومن المُنتظر أن يكون موعد مباراة منتخب تونس الأول القادمة ضد جيبوتي يوم الخميس المقبل الموافق الثامن والعشرين من شهر يوليو الجارى في إطار الجولة الثالثة والأخيرة من بطولة كأس العرب تحت 20 لكرة القدم لموسم 2022 التي تقام في المملكة العربية السعودية، في المباراة التي ستقام على ستاد مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية.

وتنطلق فعاليات المواجهة في تمام الساعة الرابعة عصرًا بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة، وفي تمام الساعة الخامسة عصرًا بالتوقيت المحلي للمملكة العربية السعودية، وفي تمام الساعة السادسة مساءًا بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات العربية المتحدة.

وكان منتخب تونس قد حقق الفوز اليوم على منتخب البحرين بثلاثة أهداف دون رد، سجل أهداف المباراة كلًا من يوسف سنانة ومحمد وائل الدربالي وعزيز عبيد في الدقائق 45 و62 و86 على الترتيب.

القنوات الناقلة لمباراة تونس وجيبوتي

ومن المُنتظر أن تذُاع فعاليات مباراة تونس وجيبوتي القادمة عبر قنوات السعودية الرياضية الأولى والرابعة العراقية والعراقية سبورت.