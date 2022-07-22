شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل وبالأسماء.. الهلال يعُلن رحيل 9 لاعبين عن صفوف هذا الموسم والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أعلن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي بقيادة سلطان العودة المشرف الإعلامي على الفريق عبر مواقع التواصل الإجتماعي عن رحيل 9 لاعبين عن صفوف الفريق الأزرق خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وكان فريق الهلال السعودي قد توج بلقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان لكرة القدم للموسم المنصرم وللمرة الثالثة على التوالي والثامنة عشر في تاريخه، بعد منافسة قوية مع إتحاد جدة.

الهلال يعُلن رحيل 9 لاعبين

وأكد العودة رحيل 6 لاعبين بعد توقيع المخالصة بالتراضي، وقرر النادي رحيل 3 لاعبين على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد إلى العديد من الفريق.

ورحل عن الفريق كلًا من تركي المطيري إلى صفوف الباطن وسعد الناصر إلى صفوف التعاون وأخيرًا محمد الناصر إلى نجران جميعهم رحلوا لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة.

بينما أعلن فريق الهلال المخالصة المالية مع ستة لاعبين وهم نواف الغامدي وفهد الأسمري ونواف المفرج ومنصور البيشي وعبدالرحمن الدخيل وعبدالله البيشي.

الهلال ينتظر قرار مركز التحكيم الرياضي

وفي الوقت الحالى ينتظر فريق الهلال السعودي الرد النهائي من قرارات مركز التحكيم الرياضي السعودي بشأن منع القيد بسبب أزمة اللاعب محمد كنو.

جدير بالذكر أن الهلال قد غادر اليوم الجمعة الموافق الثاني والعشرين من شهر يوليو الجارى إلى مدينة برمنجهام في إنجلترا من أجل عمل معسكر مغلق استعدادًا لبطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان بقيادة رامون دياز.