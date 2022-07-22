شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل.. التعاون يحصل على توقيع نجم الهلال في صفقة مدوية والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - حصل نادي التعاون على خدمات نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، لتدعيم صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وأكد سلطان العودة مشرف اللجنة الإعلامية بالموقع الرسمي لنادي الهلال، أن سعد الناصر ولاعب وسط الفريق، وقع لنادي التعاون لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة.

ونشر العودة رسالة، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، جاءت كالآتي..

"حتى الآن: - تركي المطيري تمت إعارته لنادي الباطن، سعد الناصر وقع لنادي التعاون بنظام الإعارة، ومحمد الناصر وقع عقد انتقاله لنادي نجران".

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وتابع: " من وقع المخالصة مع الهلال هم: فهد الأسمري، ونواف الغامدي، وعبدالله البيشي، وعبدالرحمن الدخيل، ونواف المفرج، ومنصور البيشي"

وجاء رحيل الناصر إلى التعاون، رغم تعرض الهلال لإيقاف القيد وحرمانه من التعاقدات، على خلفية تجديد عقد محمد كنو لاعب الفريق، رغم توقيعه مع نادي النصر في الفترة الحرة.

الهلال ينتظر قرار التحكيم الرياضي السعودي بشأن قضية كنو

وكان الهلال برئاسة فهد بن نافل، قدم طلب لرفع العقوبة بشكل مؤقت، حيث لا يزال ينتظر قرار مركز التحكيم الرياضي السعودي، بشأن طلب التدابير الوقتية من أجل تعليق قرار منع الهلال من القيد في فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وأصدرت غرفة فض المنازعات بالاتحاد السعودي لكرة القدم، قرارًا بمنع الهلال من القيد لفترتي تسجيل، على خلفية الشكوى المقدمة من نادي النصر، بداعي توقيع اللاعب محمد كنو لتجديد عقده مع الهلال، وفسخ عقده مع النصر، لتقرر إيقاف اللاعب من المشاركة في أي مباراة رسمية لمدة 4 شهور، مع غرامة مالية يلتزم بسدادها اللاعب ونادي الهلال، بقيمة 27 مليون ريال إلى النصر.