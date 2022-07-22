وكالة الأدوية الأوروبية توافق على استخدام لقاح معروف ضد جدري القرود

محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت وكالة الأدوية الأوروبية، الجمعة، أنها وافقت على استخدام لقاح «إيمفانيكس» المضاد لمرض جدري القردة الذي قد تقرر منظمة الصحة العالمية تصنيفه حالة طوارئ صحية.

وتأتي موافقة وكالة الأدوية الأوروبية في وقت ينتظر العالم خلاصات اجتماع عقدته، الخميس، لجنة خبراء منظمة الصحة العالمية المعنية بدرس مدى خطورة ارتفاع عدد الإصابات بجدري القردة، وفقًا لـ«العربية».

يشار إلى أن لقاح إيمفانيكس الذي ابتكرته شركة «بافاريان نورديك» الدنماركية، أجيز استخدامه في الاتحاد الأوروبي منذ العام 2013 للوقاية من الجدري.

أخبار قد تهمك

كما تمت الموافقة على استخدامه لمكافحة جدري القردة بسبب التشابه بين هذا الفيروس وفيروس الجدري.