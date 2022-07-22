بورصة المغرب تغلقُ على انخفاض

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس

أَغْلَقَتِ البورصة المغربية اليوم على انخفاض في التعاملات، حيث سجل مؤشرها الرئيس مازي تراجعًا بنسبة 0.16%، مسجلًا 11.923,99 نقطة.

وانخفض مؤشر أداء المقاولات المدرجة في البورصة بنسبة 0.15% ليستقر عند 965,63 نقطة، فيما تراجع المؤشر المرجعي البيئي والاجتماعي بدوره بنسبة 0.34% مسجلًا 892,36 نقطة.

وبلغ الحجم الإجمالي للتداولات ما مجموعه 34,3 مليون درهم مغربي، في حين بلغت رسملة البورصة 620,12 مليار درهم مغربي.