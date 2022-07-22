مصر.. موظف يسرق 22 مليون جنيه من أحد البنوك ويهرب للخارج

محمد بن مسعود - الدمام -

أعلنت جهات التحقيق في مصر، أنها قررت التحفظ على أموال أسرة موظف بالبنك الأهلي استولي على 22 مليون جنيه من أموال العملاء وهرب بها إلى الخارج .

وأوضحت أنها أرسلت إخطارًا إلى البنوك بقرار لجنة التحفظ على الأموال، موظف البنك وأسرته، ومنع التصرف في الأموال، سواء كانت أموالاً نقدية، أو منقولة، أو سائلة، أو سندات، أو صكوك، أو ودائع أو محافظ إلكترونية، مملوكة لهم في البنوك وغيرها وأموالهم العقارية الشخصية، بالبيع والتنازل أو الرهن بجميع البنوك المصرية.

ووفقًا لـ”القاهرة 24″، فقد أكدت مصادر أن الموظف حوّل مبلغ 22 مليون جنيه، من البنك الأهلي لعدد من البنوك الأخرى العاملة في السوق المحلي، قبل محاولته تهريبها لحسابات شخصية له خارج البلاد.

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وأشارت المصادر إلى أن موظف البنك الأهلي، الذي استولى على 22 مليون جنيه، تمكن بالفعل من الهروب خارج البلاد، قبل أيام من اكتشاف أعضاء مجلس إدارة البنك واقعة سرقة المبلغ المذكور من أموال العملاء المودعين.