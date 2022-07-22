بالفيديو.. “الدفاع المدني” يطلق منصة وطنية للإنذار المبكر عبر رسائل طوارئ للهواتف الذكية

محمد بن مسعود - الدمام - أعلن المتحدث باسم الإدارة العامة للدفاع المدني، العقيد محمد الحمادي، أنه تم إطلاق منصة وطنية للإنذار المبكر عبر رسائل طوارئ للهواتف الذكية لحماية الأرواح والممتلكات.
وأوضح في تصريحات لـ “الإخبارية”، أن عملية الإنذار المبكر هي في الأساس لغرض التوعية وتحذير الناس، سواء بسبب خطر معين أو حالة مناخية متوقعة، بحيث يتم قبل وقوعها بوقت كاف التحذير المبكر الذي يسهم في حماية الأرواح بتجنب هذه الأخطار والتقليل من الآثار الناتجة عنها.
وأضاف أن الكثير من دول العالم تحرص على الاهتمام وتطوير آلية الإنذار المبكر، مؤكدًا أن المملكة تمتلك آليات إنذار من خلال صافرات الإنذار الثابتة، أو المتحركة وهي منتشرة في أنحاء البلاد كافة.
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وأكد أن المنصة الوطنية للإنذار المبكر دخلت الخدمة، وهي أحدث تقنيات الإنذار المبكر في العالم حتى الآن، وهي مواكبة للتطور التقني في المجالات كافة بما يحقق أمن وسلامة المواطن والمقيم والزائر، ويسهم في حماية الأرواح.
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