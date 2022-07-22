اخبار دوليه – رئيس الوزراء اللبناني يحذر من «كارثة ثانية» في مرفأ بيروت

محمد بن مسعود - الدمام - حذر‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬اللبناني،‭ ‬نجيب‭ ‬ميقاتي،‭ ‬الجمعة،‭ ‬من‭ ‬مخاطر‭ ‬انهيار‭ ‬إحدى‭ ‬صوامع‭ ‬الحبوب‭ ‬في‭ ‬مرفأ‭ ‬بيروت،‭ ‬بسبب‭ ‬حريق‭ ‬مستمر‭ ‬يتسع‭ ‬وسط‭ ‬حرارة‭ ‬الصيف‭ ‬وارتفاع‭ ‬الرطوبة،‭ ‬في‭ ‬مشهد‭ ‬قد‭ ‬يكرر‭ ‬مأساة‭ ‬انفجار‭ ‬المرفأ‭ ‬قبل‭ ‬عامين‭.‬

ويأتي‭ ‬هذا‭ ‬التحذير‭ ‬مع‭ ‬اقتراب‭ ‬الذكرى‭ ‬الثانية‭ ‬لانفجار‭ ‬المرفأ،‭ ‬الذي‭ ‬وقع‭ ‬في‭ ‬أغسطس‭ ‬2020،‭ ‬وأودى‭ ‬بحياة‭ ‬200‭ ‬شخص‭ ‬وإصابة‭ ‬الآلاف،‭ ‬فضلا‭ ‬عن‭ ‬دمار‭ ‬هائل‭ ‬لحق‭ ‬بالعاصمة‭ ‬اللبنانية‭.‬

واشتعلت‭ ‬النيران‭ ‬في‭ ‬واحدة‭ ‬من‭ ‬صومعتين‭ ‬للحبوب‭ ‬موجودة‭ ‬في‭ ‬ميناء‭ ‬بيروت‭ ‬خلال‭ ‬الأسبوعين‭ ‬الماضيين،‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يتم‭ ‬إخماده،‭ ‬واندلع‭ ‬الحريق‭ ‬أثناء‭ ‬عملية‭ ‬تخمير‭ ‬800‭ ‬طن‭ ‬من‭ ‬الحبوب‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬طقس‭ ‬شديد‭ ‬الحرارة‭.‬

وذكرت‭ ‬الحكومة‭ ‬أن‭ ‬النيران‭ ‬اتسعت‭ ‬رقعتها‭ ‬بعدما‭ ‬وصلت‭ ‬ألسنة‭ ‬اللهب‭ ‬إلى‭ ‬أسلاك‭ ‬كهربائية‭ ‬قريبة‭.‬

وتعيد‭ ‬النيران‭ ‬المستمرة‭ ‬والمشهد‭ ‬الدرامي‭ ‬للصومعة‭ ‬المشتعلة‭ ‬والمظلمة‭ ‬جزئيا‭ ‬إلى‭ ‬ذاكرة‭ ‬البعض‭ ‬ذكريات‭ ‬الانفجار‭ ‬الهائل‭ ‬الذي‭ ‬دمر‭ ‬الميناء‭ ‬قبل‭ ‬عامين‭.‬

ويقول‭ ‬خبراء‭ ‬إن‭ ‬واحدة‭ ‬من‭ ‬الصوامع‭ ‬انقلبت‭ ‬بالفعل‭.‬

وأمر‭ ‬نجيب‭ ‬ميقاتي،‭ ‬الذي‭ ‬يشرف‭ ‬على‭ ‬حكومة‭ ‬تصريف‭ ‬أعمال،‭ ‬فرق‭ ‬الإطفاء‭ ‬ومتطوعي‭ ‬الدفاع‭ ‬المدني‭ ‬بمغادرة‭ ‬محيط‭ ‬الصوامع‭ ‬حفاظا‭ ‬على‭ ‬سلامتهم‭.‬

لكن‭ ‬المتطوع‭ ‬في‭ ‬الدفاع‭ ‬المدني،‭ ‬يوسف‭ ‬ملاح،‭ ‬قالت‭ ‬لوكالة‭ ‬‮«‬أسوشيتد‭ ‬برس‮»‬‭ ‬إنهم‭ ‬لا‭ ‬يزالون‭ ‬في‭ ‬الميناء،‭ ‬لكنهم‭ ‬تلقوا‭ ‬أوامر‭ ‬بالابتعاد‭ ‬عن‭ ‬الصوامع‭.‬

وكان‭ ‬الانفجار‭ ‬الضخم‭ ‬الذي‭ ‬وقع‭ ‬في‭ ‬أغسطس‭ ‬2020،‭ ‬أدى‭ ‬إلى‭ ‬إلحاق‭ ‬أضرار‭ ‬كبيرة‭ ‬بصوامع‭ ‬الحبوب‭ ‬الرئيسية‭ ‬في‭ ‬البلاد،‭ ‬وتبين‭ ‬أنه‭ ‬ناتج‭ ‬عن‭ ‬التخزين‭ ‬الرديء‭ ‬الذي‭ ‬استمر‭ ‬سنوات‭ ‬لمئات‭ ‬الأطنان‭ ‬من‭ ‬مادة‭ ‬نترات‭ ‬الأمونيوم،‭ ‬شديدة‭ ‬الانفجار‭.‬

وصمدت‭ ‬الأبنية‭ ‬الشاهقة‭ ‬أمام‭ ‬قوة‭ ‬الانفجار،‭ ‬مما‭ ‬أدى‭ ‬عمليا‭ ‬إلى‭ ‬حماية‭ ‬الجزء‭ ‬الغربي‭ ‬من‭ ‬بيروت‭ ‬من‭ ‬الانفجار،‭ ‬الذي‭ ‬قتل‭ ‬200‭ ‬وأصاب‭ ‬6000‭ ‬آخرين‭.‬

لكن‭ ‬هذه‭ ‬الصوامع،‭ ‬التي‭ ‬ترتفع‭ ‬في‭ ‬وسط‭ ‬الميناء،‭ ‬تعرضت‭ ‬لأضرار‭ ‬بالغة‭ ‬مع‭ ‬انسكاب‭ ‬الحبوب‭ ‬وسط‭ ‬الحطام‭.‬

وحذر‭ ‬خبراء‭ ‬الحكومة‭ ‬أن‭ ‬محاولة‭ ‬إخماد‭ ‬النيران‭ ‬الحالية‭ ‬بالماء‭ ‬قد‭ ‬يؤدي‭ ‬إلى‭ ‬تفاقمها‭ ‬بسبب‭ ‬الرطوبة‭.‬