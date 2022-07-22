اخبار الخليج – مملكة البحرين تعرب عن ترحيبها بتوصل روسيا وأوكرانيا الى اتفاق بتصدير الحبوب عبر البحر الأسود

محمد بن مسعود - الدمام - تعرب وزارة الخارجية عن ترحيب مملكة البحرين بتوقيع روسيا الاتحادية وجمهورية أوكرانيا على الاتفاق باستئناف تصدير الحبوب من روسيا وأوكرانيا عبر البحر الأسود، بحضور معالي السيد أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة، وفخامة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، باعتباره خطوة مهمة سوف تسهم في توفير الأمن الغذائي للدول المتضررة من الحرب في أوكرانيا، وتغطية النقص في كميات الحبوب وارتفاع الأسعار حول العالم.

وتشيد وزارة الخارجية بالجهود الخيرة التي قامت بها الأمم المتحدة وجمهورية تركيا من أجل التوصل الى هذا الاتفاق الذي يعكس حرص روسيا وأوكرانيا على تلبية احتياجات العالم من هذه السلعة الغذائية الضرورية، مؤكدة أن المفاوضات والحوار هو السبيل الأفضل للتوصل الى حلول بناءة للمسائل الخلافية بين البلدين بما في ذلك وقف إطلاق النار والتوصل الى تسوية سلمية للنزاع لتعزيز الأمن والاستقرار على الساحتين الأوروبية والعالمية.

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