اخبار الخليج – اللجنة الأمنية بالمحافظة الشمالية تبحث تنفيذ الاحتياجات الصحية والأمنية في موسم عاشوراء

محمد بن مسعود - الدمام - رأس سعادة السيد علي بن الشيخ عبدالحسين العصفور محافظ المحافظة الشمالية ، اجتماع اللجنة الأمنية بالمحافظة ، والذي ركز على أهمية رصد ومتابعة الاحتياجات الأمنية لموسم عاشوراء القادم.

وتم خلال الاجتماع ، مناقشة الاستعدادات لموسم عاشوراء بما يحفظ الصحة والسلامة العامة ، كما تم التطرق الى مشروع وزارة الصحة (اختر طبيبك) في المراكز الصحية الأولية والذي يكفل تقديم رعاية صحية متميزة.

وشارك في الاجتماع ، العميد خالد ربيعه سنان الدوسري نائب المحافظ والدكتورة لولوة شويطر القائم بأعمال الرئيس التنفيذي للرعاية الصحية الأولية، والسيدة زهراء بدر مستشار التخطيط الاستراتيجي بالمجلس الأعلى للصحة، والدكتورة ريما الصفار رئيس برنامج التسيير الذاتي لمراكز الرعاية الصحية الاولية .

ومن جهته ، تناول الدكتور وسام السبع رئيس قسم البحوث والمساجد بإدارة الأوقاف الجعفرية ، أهمية تعاون مسئولي المآتم في المناطق التي يخدمهما مركزا عالي وجابر الصباح الصحيين فيما يتعلق بتنفيذ مشروع (اختر طبيبك) ، فيما أعرب محافظ الشمالية عن تطلعه لأن يكون تطبيق البرنامج في المحافظة خطوة نحو (اعتماد عالي مدينة صحية) ، مضيفاً بأن المحافظة شرعت في وضع الاستعدادات لاستقبال موسم عاشوراء من خلال الاجتماع السنوي لرؤساء المآتم وجار الاتصال بهم لحصر احتياجاتهم للعمل على توفيرها قبل بدء الموسم .

كما تطرق الاجتماع ، إلى تعاون المحافظة مع اللجنة العامة للانتخابات التشريعية ومديرية شرطة المحافظة الشمالية خاصة خلال فترة عاشوراء ، حيث بين المحافظ أهمية الابتعاد عن كل ما يسيئ ويعكر صفو الموسم .في حين أكد أعضاء اللجنة وممثلو الإدارات الأمنية التعاون التام مع المحافظة ولجنة محرم التي شكلتها المحافظة للمتابعة مع رؤساء المآتم لتوفير الحلول العاجلة لكافة متطلباتهم.