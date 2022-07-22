اخبار الخليج – «المرور»: تدعو السواق للتقيد بالقواعد والقوانين المرورية والسرعة المحددة على الطرقات حفاظاً على سلامتهم»

محمد بن مسعود - الدمام - دعت‭ ‬الإدارة‭ ‬العامة‭ ‬للمرور‭ ‬السواق‭ ‬إلى‭ ‬التقيد‭ ‬بالقواعد‭ ‬والقوانين‭ ‬المرورية‭ ‬والسرعة‭ ‬المحددة‭ ‬على‭ ‬الطرقات‭ ‬وتجنب‭ ‬ارتكاب‭ ‬السلوكيات‭ ‬الخاطئة‭ ‬وذلك‭ ‬حفاظاً‭ ‬على‭ ‬سلامتهم‭ ‬وسلامة‭ ‬مستخدمي‭ ‬الطريق‭.‬

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وأكدت‭ ‬الإدارة‭ ‬العامة‭ ‬للمرور‭ ‬أنه‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬دورها‭ ‬بالمراقبة‭ ‬المرورية‭ ‬ورصد‭ ‬السلوكيات‭ ‬الخاطئة‭ ‬،‭ ‬رصدت‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬الأنظمة‭ ‬الذكية‭ ‬ازدياد‭ ‬في‭ ‬نسبة‭ ‬ارتكاب‭ ‬مخالفات‭ ‬تجاوز‭ ‬السرعة‭ ‬المحددة‭ ‬،‭ ‬خصوصاً‭ ‬على‭ ‬شارع‭ ‬الشيخ‭ ‬خليفة‭ ‬بن‭ ‬سلمان‭ ‬وشارع‭ ‬الشيخ‭ ‬عيسى‭ ‬بن‭ ‬سلمان‭ ‬،‭ ‬حيث‭ ‬قامت‭ ‬الإدارة‭ ‬باتخاذ‭ ‬كافة‭ ‬الإجراءات‭ ‬القانونية‭ ‬المقررة‭ ‬حيال‭ ‬المخالفين‭.‬

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وأضافت‭ ‬الإدارة‭ ‬أنها‭ ‬تكثف‭ ‬من‭ ‬عمليات‭ ‬الرصد‭ ‬والمتابعة‭ ‬والمراقبة‭ ‬المرورية‭ ‬وتسيير‭ ‬الدوريات‭ ‬لرصد‭ ‬أي‭ ‬سلوكيات‭ ‬خاطئة‭ ‬واتخاذ‭ ‬الإجراءات‭ ‬القانونية‭ ‬حيال‭ ‬مرتكبيها‭ ‬،‭ ‬كما‭ ‬أنها‭ ‬تعمل‭ ‬على‭ ‬تطوير‭ ‬الأنظمة‭ ‬الذكية‭ ‬وزيادة‭ ‬عدد‭ ‬كاميرات‭ ‬رصد‭ ‬المخالفات‭ ‬المرورية‭ ‬والسرعة‭ ‬بهدف‭ ‬تحقيق‭ ‬مزيداً‭ ‬من‭ ‬الرقابة‭ ‬والالتزام‭ ‬المروري‭ ‬وذلك‭ ‬لضمان‭ ‬سلامة‭ ‬الجميع‭ ‬والحفاظ‭ ‬على‭ ‬الممتلكات‭ ‬العامة‭ ‬والخاصة‭.‬