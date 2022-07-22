اخبار الخليج – «المرور»: تدعو السواق للتقيد بالقواعد والقوانين المرورية والسرعة المحددة على الطرقات حفاظاً على سلامتهم»

محمد بن مسعود - الدمام - دعت الإدارة العامة للمرور السواق إلى التقيد بالقواعد والقوانين المرورية والسرعة المحددة على الطرقات وتجنب ارتكاب السلوكيات الخاطئة وذلك حفاظاً على سلامتهم وسلامة مستخدمي الطريق.
وأكدت الإدارة العامة للمرور أنه في إطار دورها بالمراقبة المرورية ورصد السلوكيات الخاطئة ، رصدت من خلال الأنظمة الذكية ازدياد في نسبة ارتكاب مخالفات تجاوز السرعة المحددة ، خصوصاً على شارع الشيخ خليفة بن سلمان وشارع الشيخ عيسى بن سلمان ، حيث قامت الإدارة باتخاذ كافة الإجراءات القانونية المقررة حيال المخالفين.
وأضافت الإدارة أنها تكثف من عمليات الرصد والمتابعة والمراقبة المرورية وتسيير الدوريات لرصد أي سلوكيات خاطئة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال مرتكبيها ، كما أنها تعمل على تطوير الأنظمة الذكية وزيادة عدد كاميرات رصد المخالفات المرورية والسرعة بهدف تحقيق مزيداً من الرقابة والالتزام المروري وذلك لضمان سلامة الجميع والحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة.
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