النائب العام يبحث مع الرئيس الكيني سبل تطوير العلاقات الثنائية

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس

استقبل فخامة الرئيس أوهورو كينياتا رئيس جمهورية كينيا، في القصر الرئاسي بالعاصمة نيروبي، أمس، معالي النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب, بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين لدى كينيا خالد بن عبدالله السلمان.

وأكد فخامته أن جمهورية كينيا تربطها علاقة ودية بالمملكة العربية السعودية، التي يتطلع إلى تطويرها في العديد من المجالات، بما يخدم تطلعات البلدين الصديقين، لا سيما المجالات الاقتصادية والثقافية والسياسية وغيرها.

من جانبه نوه المعجب بعمق العلاقة التي تربط البلدين، متطلعاً لتطويرها على جميع الأصعدة ذات الاهتمام المشترك، ومنها العمل القضائي الجزائي.

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يذكر أن معالي النائب العام التقى يوم أمس الأول نظيره الكيني نور الدين حاج وتم توقيع اتفاقية ثنائية في مجال التحقيق والادعاء العام، بين جهازي النيابة العامة في البلدين الصديقين.