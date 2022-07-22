مراكز التأهيل بمحافظات الرياض تتعاون مع “32” جهة في تتفيذ جزءاً من برامجها لهذا العام

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تمكنت مراكز تأهيل الإناث بمحافظات الدرعية والخرج والمجمعة وشقراء التابعة لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية بمنطقة الرياض من التعاون مع 32 جهة خارجية في تنفيذ جزءاً من برامجها التثقيفية و الصحية والإجتماعية خلال العام الهجري الحالي .

شمل التعاون مع الجهات الحكومية كلٍ من ” جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن وموسسة الأميرة العنود الخيرية والمركز السعودي للمسؤولية الاجتماعية وبوابة تطوير الدرعية وهيئة الهلال الاحمر السعودي والكلية التطبيقية بجامعة الإمام محمد بن سعود وجامعة الأمير سطام بالخرج ومستشفى الملك خالد ومركز الأمير سلطان للخدمات الصحية وهيئة الهلال الأحمر السعودي وجامعة المجمعة و كلية التقنية وجمعية جستر بالمجمعة بالإضافة الى التعاون مع العديد من جهات القطاع الخاص من مؤسسات وشركات ومراكز صحية وتدريبية أخرى .

يشار الى ان هذا التعاون اثمر عن تنفيذ مايقارب من “40” برنامج وفعالية استهدفت اكثر من 300 مستفيدة من ذوات الإعاقة المشمولات بالرعاية داخل المراكز بالإضافة الى الكادر المشرف عليهن .

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Source almnatiq

