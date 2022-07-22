الجناح استعرض تطور الصناعات العسكرية.. المملكة تختتم مشاركتها في معرض فارنبرة الدولي للطيران

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اختتمت المملكة مشاركتها في معرض فارنبرة الدولي للطيران 2022م، والذي احتضنته المملكة المتحدة وسط مشاركة عالمية واسعة.

وحظي الجناح السعودي الذي جاء تحت شعار “استثمر في السعودية”، ونظمته الهيئة العامة للصناعات العسكرية وبمشاركة وزارة الاستثمار، وشركة SAMI، ومعرض الدفاع العالمي باهتمام واسع من قبل الزوار والمختصين.

وتعرف الزوار والمسؤولون من قادة الصناعة والمستثمرين في مجالات صناعة الدفاع والطيران والأمن، على آخر المستجدات والتطورات التي يشهدها قطاع الصناعات العسكرية والدفاعية بالمملكة.

وكان جناح المملكة قد شهد إعلان شركة SAMI الوطنية الرائدة للصناعات الدفاعية في المملكة توقيع اتفاقية مع شركة إيرباص هليكوبترز العربية لمساعدتها على بناء قدراتها الفنية لتقديم الدعم الفني للطائرات العمودية التابعة للقوات المسلحة السعودية.

كما وقعت اتفاقية مع شركة لوكهيد مارتن الرائدة في مجال الأمن والطيران لتأسيس مركز التميز في تصنيع المواد المُركَّبة في الرياض، فضلاً عن مجموعة من الاتفاقيات الاستراتيجية مع شركة ST Engineering السنغافورية، التي ستوفر الدعم لها بما يتعلق بإنتاج أنظمة دفاعية متطورة، وتنفيذ استراتيجياتها للتطوير والنمو في العديد من المعدات والقدرات الدفاعية.





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Source akhbaar24

