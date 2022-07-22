استشاري توضح طريقة منع الأمراض الوراثية عند الأطفال إذا كان الزوجين حاملين لمرض وراثي

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المناطق_الرياض

صرحت الدكتورة مها النمر “استشاري نساء وولادة” عن وجود طريقة يمكن بها منع الأمراض الوراثية عند الأطفال إذا كان الزوجين حاملين لمرض وراثي.

وأوضحت عبر حسابها الرسمي علي “تويتر” أن ذلك يتم قبل الحمل من خلال تقنيه اطفال الانابيب (أختيار البويضه الملقحه السليمه وغرسها في رحم الزوجة) ، وبعد الحمل عن طريق أخذ عينه من المشيمه ،السائل الأمنيوسي.

وأشارت إلي أنه في بعض الأمراض الوارثيه يمكن إنزال الحمل شرعاً قبل نفخ الروح (١٩اسبوع).

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Source almnatiq

