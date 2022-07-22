الاتفاق يختتم المرحلة الأولى.. وكارتيرون يمنح اللاعبين راحة قبل المغادرة إلى تركيا

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اختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق برنامج المرحلة الأولى الإعدادية عصر اليوم الجمعة في التدريب الذي أقيم على الصالة الرياضية بالنادي ، استعداداً للموسم الجديد 2022/23.

وكان التدريب الذي قاده المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون قد اشتمل بعد الإحماء على تمارين لياقية وتقوية قبل ان يختتم المران بتقسيمة من 3 مجموعات والتي شهدت فوز الفريق الأزرق .

وعلى صعيد متصل منح المدرب كارتيرون لاعبي فارس الدهناء راحة يوم غدٍ السبت قبل المغادرة صباح يوم الأحد إلى المعسكر الخارجي الذي سيقام في تركيا من 24 يوليو إلى 18 يونيو المقبل تحضيراً لدوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لموسم 2022/23.



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Source akhbaar24

