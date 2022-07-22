رسميا.. “الرياضة” تُعلن التصنيف الإداري للأندية الرياضية للموسم الجديد 2022-2023

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أعلنت وزارة الرياضة، مساء اليوم الجمعة، التصنيف الإداري للأندية الرياضية للموسم الرياضي 2022 – 2023.
وأوضحت وزارة الرياضة في بيانها، أن التصنيف الإدارة للأندية سيتم بناء على متوسط تقييم الحوكمة في الموسم الرياضي الماضي.
وتم تقسيم متطلبات التقييم إلى 6 فئات، بناء عى ما حصلت عليه الأندية من نتائج في مبادرة الحوكمة نهاية الموسم الرياضي الماضي 2021-2022، بهدف رفع مستوى حوكمة العمل، وتحسين المكافآت الممنوحة للأندية، دوناعتبار لدرجة النادي على مستوى الفريق الأول لكرة القدم،على أن يستمر العمل بهذه الآلية في نهاية كل موسم رياضي وفق البنود المعتمدة.
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Source akhbaar24
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