ابتكار عقد ذكي يتتبع الصحة من خلال العرق

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تمكّن مجموعة من الباحثين في جامعة ولاية أوهايو الأمريكية، من تطوير عقد ذكي يمكنه تتبع ومراقبة المؤشرات الحيوية من خلال تحليل نقاط العرق؛ لينضم إلى العديد من الأجهزة الرقمية التي تقيس معدل ضربات القلب، ومقاييس الصحة الأخرى أثناء ممارسة الرياضة.

ويعتمد العقد الذكي؛ وفقاً لمجلة “Science Advances” العلمية، في قياس هذه المؤشرات على دائرة رنين، والتي تعكس إشارات تردد الراديو المرسلة من قبل نظام قارئ خارجي، حيث يأتي على شكل قلادة عادية مرفق بها مستشعر مثبت عن طريق مشبك.

ونجح المستشعر الموجود بالجهاز في تتبع مستويات الجلوكوز، ومراقبة المواد الكيميائية الأخرى في العرق، فهو يحتاج إلى قدر قليل من قطرات العرق، ويكفي فقط ارتداؤه لمدة تتراوح ما بين 15- 30 دقيقة أثناء ممارسة التمارين.



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Source akhbaar24

