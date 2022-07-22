بتمويل يصل لـ 15 مليون ريال… “هيئة الترفيه” و”كفالة” يطلقان مبادرة دعم منشآت الترفيه

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أطلقت الهيئة العامة للترفيه، بالتعاون مع برنامج ضمان التمويل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة (كفالة)، مبادرة دعم منشآت الترفيه؛ لدعم تمكين المنشآت المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

وتصل قيمة التمويل الذي يقدمه برنامج (كفالة) ضمن المبادرة، إلى 15 مليون ريال للمنشآت المتوسطة، و5 ملايين ريال للمنشآت الصغيرة، و2.5 مليون ريال للمنشآت متناهية الصغر.

وستكون نسبة التغطية 90% بحسب حجم المنشآت المتقدمة لطلبات التمويل، عبر البنوك والشركات التمويلية المعتمدة، وحسب اشتراطات البرنامج.

وتسهم المبادرة في تعزيز منظومة قطاع الترفيه وتحقيق الاستدامة، بتقديم الضمانات اللازمة للجهات الممولة، وزيادة نسبة التمويل للمنشآت العاملة في مجالات الترفيه، والخدمات ذات الصلة بسلاسل الإمداد للقطاع الترفيهي وبنيته التحتية في المملكة.

كما تأتي ضمن حزمة من برامج مبادرة “دعم وتحفيز الاستثمارات في قطاع الترفيه” بالتنسيق بين وزارة المالية، والهيئة العامة للترفيه، ومركز برنامج جودة الحياة؛ لدعم وتطوير القطاع الترفيهي في المملكة، بما يتوافق مع تطلعات ومتطلبات رؤية السعودية 2030.





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Source akhbaar24

