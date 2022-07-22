شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. ملخص ونتيجة مباراة تونس والبحرين في كأس العرب تحت 20 والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أنتهت أحداث مباراة منتخب تونس الأول لكرة القدم ضد البحرين بفوز تونس بثلاثة أهداف دون رد في إطار الجولة الأولى من دور المجموعات من بطولة كأس العرب تحت 20 سنة في المباراة التي أقيمت اليوم الجمعة الموافق الثاني والعشرين من شهر يوليو الجارى على ستاد مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية.

أحداث مباراة تونس والبحرين

وكانت نتيجة الشوط الأول قد أنتهت على واقع تقدم تونس بهدف دون رد، ومنذ بداية المباراة وضغط لاعبوا الفريقين كثيرًا من اجل احراز الهدف الأول وهدف التقدم ومر الوقت مرور الكرام دون حدوث جديد حتى وصلت الدقيقة الخامسة والأربعين عندما سجل يوسف سنانة الهدف الأول لصالح تونس وينتهى الشوط الأول على واقع الهدف الوحيد.

وفي شوط المباراة الثاني دفع مدرب البحرين بأكثر من لاعب من أجل تقليص الفارق وتسجيل الهدف الأول وهدف التعادل، ولكن باتت كل المحاولات بالفشل، وفي الدقيقة الثانية والستين سجل محمد وائل الدربالي الهدف الثاني لصالح منتخب تونس، وبعدها وفي الدقيقة السادسة والثامنين سجل عزيز عبيد الهدف الثالث لصالح التوانسة لتنتهي المباراة بفوز تونس على البحرين بنتيجة كبيرة ثلاثة أهداف دون رد.

ترتيب مجموعة تونس

وبهذا الفوز يرتفع رصيد تونس إلى ثلاثة نقاط في المركز الأول، بينما يتجمد رصيد البحرين عند لاشي من النقاط في المركز الثالث والأخير.

فيديو أهداف مباراة تونس والبحرين