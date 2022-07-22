شكرا لقرائتكم خبر عن أهلى جدة يقترب من التعاقد مع صفقة الموسم هذا الصيف والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - اقترب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي السعودي من التعاقد مع صفقة الموسم خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية من أجل الاستعداد لدوري الدرجة الأولى في الموسم الجديد.

أهلى جدة يحدد الصفقات الحالية

وكشفت بعض المصادر داخل فريق النادي الأهلي أن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بقيادة الأروجوياني روبرت سيبولدي مدرب الفريق قد حدد المراكز التي يرغب في الحصول عليها في الموسم الجديد بعناصر محلية وأجنبية أيضًا.

وأوضح المصدر إلى أن المدرب قد أبلغ الإدارة بضرورة التعاقد مع كلًا من حارس مرمي وقلب دفاع ولاعب خط وسط دفاعي، بالإضافة إلى جناح أيمن ويفضل أن تكون جميع الصفقات في تلك المراكز أجنبية.

وفي سياق متصل فإن إدارة الفريق تمسكت باستمرار الكاميروني فرانك كوم من أجل المشاركة مع الفريق في منافسات دوري "يلو" على ان يتم حسم مصير الدولي السوري عمر السومة خلال الأيام القليلة المقبلة بعد نهاية معسكر الفريق في تركيا.

الأهلي يعتمد على القائمة

وكان الأهلي قد اعتمد في الموسم المنصرم على كلًا من ياسر المسيليم ومحمد الربيعي وعبدالرحمن الصاني في حراسة المرمي، وسوف تغادر بعثة الفريق اليوم الجمعة الموافق الثاني والعشرين من شهر يوليو الجارى إلى تركيا من أجل تنظيم المعسكر لمدة 19 يومًا ويخوض خلالها 4 مواجهات.