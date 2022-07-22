بايدن يعاني من كورونا.. والبيت الأبيض: سيواصل تناول هذا الدواء حتى الشفاء

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق ـ متابعات

قال طبيب البيت الأبيض، اليوم الجمعة، إن الرئيس الأمريكي لا زال يعاني من فيروس كورونا الذي أصابه خلال الأيام الماضية، حسبما أفادت العربية في خبر عاجل.

وشدد طبيب البيت الأبيض، على أن الرئيس الأمريكي سيواصل تناول عقار باكسوفيلد، حتى يتماثل للشفاء، مشيرا إلى أنه لا يزال يعاني من الرشح والسعال والتعب.

وبين أن صحة “بايدن” تحسنت بعد استجابته للدواء، موضحا أن درجة حرارة الرئيس المصاب بالفيروس أصبحت الآن طبيعية.