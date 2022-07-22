محمد بن مسعود - الدمام - المناطق ـ متابعات
قال طبيب البيت الأبيض، اليوم الجمعة، إن الرئيس الأمريكي لا زال يعاني من فيروس كورونا الذي أصابه خلال الأيام الماضية، حسبما أفادت العربية في خبر عاجل.
وشدد طبيب البيت الأبيض، على أن الرئيس الأمريكي سيواصل تناول عقار باكسوفيلد، حتى يتماثل للشفاء، مشيرا إلى أنه لا يزال يعاني من الرشح والسعال والتعب.
وبين أن صحة “بايدن” تحسنت بعد استجابته للدواء، موضحا أن درجة حرارة الرئيس المصاب بالفيروس أصبحت الآن طبيعية.
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كانت هذه تفاصيل خبر بايدن يعاني من كورونا.. والبيت الأبيض: سيواصل تناول هذا الدواء حتى الشفاء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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