«الضمان الصحي»: رفع نسبة التغطية التأمينية للحالات النفسية ابتداءً من 1 أكتوبر

محمد بن مسعود - الدمام - قال متحدث مجلس الضمان الصحي د. ناصر الجهني، إنه سيتم رفع نسبة التغطية التأمينية للحالات النفسية ابتداءً من 1 أكتوبر إلى 50 ألف ريال، مضيفًا إنها ستشمل جميع الأمراض النفسية الحادة والغير حادة.

وتابع الجهني، خلال حديثه مع قناة “الإخبارية” بأنه سيكون من ضمن تلك الأمراض ( الاكتئاب– التوحد- تعاطى الكحول والمخدرات).

واختتم ناصر الجهني حديثه بقوله، إنه على المؤمّن له أن يعرف ما هي العيادات والمستشفيات المضمنة ضمن الشبكة وأيضًا ما هي الخدمات المغطاة.

ولفت إلى أن مجلس الضمان رفع التغطية التأمينية للحالات النفسية إلى ثلاث أضعاف للحالات التي كانت عليه سابقًا.