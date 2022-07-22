محمد بن مسعود - الدمام - كشف المتهم الثاني في قضية مقتل المذيعة المصرية شيماء جمال خلال التحقيقات ، سر الزجاجة الخضراء المدفونة مع جثة الضحية.
ووفقا لجريدة “الوطن المصرية ” ، قال المتهم الثاني أن الزجاجة الخضراء ، إحدى زجاجات المياه الحارقة التي قام المتهم الأول أيمن عبدالفتاح بشرائها من حانوت بيع أدوات البناء.
وأشار إلى أنه عقب قتل المجني عليها قام هو بتقييد قدميها، وقام المتهم أيمن بلف قطعة قماش على وجهها، وتقييدها بسلسلة حديدية، ثم إلقائها في الحفرة وسكب زجاجات المياة الحارقة الخضراء عليها.
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وأوضح أن الإصابة المشاهدة والموصوفة بمقدم رأس المتوفاة شيماء هي نتيجة ضربها بالسلاح على رأسها.
كانت هذه تفاصيل خبر مصر.. الكشف عن سر “الزجاجة الخضراء” المدفونة مع المذيعة شيماء جمال بعد قتلها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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