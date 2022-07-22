ماذا بعد انعدام تركيز طفلك؟ استشاري يحذر من “تضخم اللحمية”!

محمد بن مسعود - الدمام - كشف استشاري جراحة الأنف والأذن والحنجرة الدكتور يوسف الجذلاني، أن انعدام التركيز وتدني مستوى التحصيل العلمي لدى الأطفال من أعراض تضخم اللحمية، محذراً من أن عدم معالجتها يؤثر على نمو الأسنان والفكين.
وأضاف: يجب التأكد من صحة التشخيص، والمنظار البسيط في العيادة قادر على تشخيص الحالة، وبعد ذلك نبدأ في العلاجات الطبية ثم قد نضطر إلى اللجوء للجراحة.
وأردف: كثير من الناس يتصورون أنه إذا زالت اللحمية مع العمر ينتهي الأمر، ولكن الحقيقة أنه قد تكون هناك بعض الآثار السلبية بسبب تركها حتى يتجاوز الطفل لعمر 8 أو 9 سنوات، وقد يؤدي ذلك إلى الحاجة لإجراء العديد من الجراحات في الفك أو الأسنان وغير ذلك.
وتابع: من أسباب تضخم اللحمية الحساسية الأنفية التي قد تتفاقم بسبب الغبار والأجواء الجافة، حيث تزيد من نسبة الحساسية لدى البعض.
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