الأمين العام للأمم المتحدة يزف بشرى للعالم بشأن الأسعار

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق ـ متابعات

قال الأمين العام للأمم المتحدة، اليوم الجمعة، في تعليقه على توقيع روسيا وأوكرانيا، على اتفاقية لتصدير الحبوب للعالم، إن تلك الخطوة من شأنها تخفيف الضغط على أسعار الوقود.

وبحسب العربية شدد “غوتيريش” على أنه لا حل لأزمة الغذاء دون السماح باستئناف صادرات الحبوب والأسمدة من روسيا وأوكرانيا.

ولفت الأمين العام للأمم المتحدة إلى أن اتفاق اليوم بين البلدين يعطي بارقة أمل لإنهاء أزمة الغذاء، التي كان العالم على مشارفها.