شاهد: لحظة إزالة أمانة الرياض المظلات من أمام المنازل

محمد بن مسعود - الدمام - وثقت مواطنة في مقطع فيديو نشرته عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لحظة إزالة أمانة منطقة الرياض المظلات من أمام المنازل.
وقالت المواطنة في الفيديو: “أزالوا كل المظلات التي بالحي، أخبرونا أنه ممنوع وجود مظلات أمام المنازل، بجميع الأحياء”.
وتابعت: “حاولنا معهم حتى لا يزيلونها ولكن بدون نتيجة، والله هذه المظلة كلفتني في حدود 13 ألف ريال، خسارة كان المكان جمالي وبه زينة، وليست مشوهه للمكان”.
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وأضافت: “البلدية أخبرتنا أنه سيتم إزالة جميع المظلات، فمن لديه مظلة يٌزيلها قبل أن يٌزيلونها”.
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