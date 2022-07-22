شاهد: لحظة إزالة أمانة الرياض المظلات من أمام المنازل

محمد بن مسعود - الدمام - وثقت مواطنة في مقطع فيديو نشرته عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لحظة إزالة أمانة منطقة الرياض المظلات من أمام المنازل.

وقالت المواطنة في الفيديو: “أزالوا كل المظلات التي بالحي، أخبرونا أنه ممنوع وجود مظلات أمام المنازل، بجميع الأحياء”.

وتابعت: “حاولنا معهم حتى لا يزيلونها ولكن بدون نتيجة، والله هذه المظلة كلفتني في حدود 13 ألف ريال، خسارة كان المكان جمالي وبه زينة، وليست مشوهه للمكان”.

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وأضافت: “البلدية أخبرتنا أنه سيتم إزالة جميع المظلات، فمن لديه مظلة يٌزيلها قبل أن يٌزيلونها”.