اخبار الخليج – وكيل وزارة شؤون الإعلام : إذاعة وتلفزيون البحرين يخصصان ساعات بثهما للاحتفاء بالذكرى السبعين لثورة يوليو المجيدة

محمد بن مسعود - الدمام - في‭ ‬إطار‭ ‬العلاقات‭ ‬الأخوية‭ ‬والتاريخية‭ ‬المميزة‭ ‬ومشاركتها‭ ‬لجمهورية‭ ‬مصر‭ ‬العربية‭ ‬الشقيقة‭ ‬أفراحها‭ ‬الوطنية‭ ‬بالاحتفال‭ ‬بالذكرى‭ ‬السبعين‭ ‬لثورة‭ ‬يوليو‭ ‬المجيدة،‭ ‬التي‭ ‬تصادف‭ ‬الثالث‭ ‬والعشرين‭ ‬من‭ ‬شهر‭ ‬يوليو،‭ ‬أطلقت‭ ‬إذاعة‭ ‬وتلفزيون‭ ‬البحرين‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬البرامج‭ ‬الخاصة‭ ‬بهذه‭ ‬المناسبة‭ ‬المجيدة‭ .‬

وبهذه‭ ‬المناسبة‭ ‬قال‭ ‬الدكتور‭ ‬عبدالرحمن‭ ‬بحر‭ ‬وكيل‭ ‬وزارة‭ ‬شؤون‭ ‬الاعلام‭ ‬أنه‭ ‬بتوجيه‭ ‬ومتابعة‭ ‬من‭ ‬سعادة‭ ‬الدكتور‭ ‬رمزان‭ ‬بن‭ ‬عبدالله‭ ‬النعيمي‭ ‬وزير‭ ‬شؤون‭ ‬الإعلام،‭ ‬تم‭ ‬الاستعداد‭ ‬لهذه‭ ‬المناسبة‭ ‬الوطنية‭ ‬لجمهورية‭ ‬مصر‭ ‬العربية‭ ‬الشقيقة‭ ‬بمجموعة‭ ‬من‭ ‬البرامج‭ ‬المباشرة،‭ ‬والفواصل‭ ‬والأغاني‭ ‬الوطنية‭ ‬التي‭ ‬تحتفي‭ ‬بهذه‭ ‬المناسبة‭ ‬التي‭ ‬نشارك‭ ‬فيها‭ ‬الشقيقة‭ ‬مصر‭ ‬افراحها‭ ‬الوطنية‭ ‬والتي‭ ‬تعكس‭ ‬حجم‭ ‬الترابط‭ ‬الأخوي‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬قيادة‭ ‬وشعباً‭ .‬

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وأوضح‭ ‬وكيل‭ ‬وزارة‭ ‬الإعلام‭ ‬أنه‭ ‬تم‭ ‬تخصيص‭ ‬شعارًا‭ ‬خاصًا‭ ‬تنضوي‭ ‬تحته‭ ‬كافة‭ ‬التغطيات‭ ‬التي‭ ‬سوف‭ ‬تتم‭ ‬عبر‭ ‬الإذاعة‭ ‬والتلفزيون‭ ‬وهو‭ ‬شعار‭ (‬تاريخ‭ ‬حضارتين‭)‬،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬يعكس‭ ‬الترابط‭ ‬الوثيق‭ ‬بين‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬وجمهورية‭ ‬مصر‭ ‬الشقيقة‭.‬

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وأشار‭ ‬الدكتور‭ ‬عبدالرحمن‭ ‬بحر‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬برامج‭ ‬تلفزيون‭ ‬البحرين‭ ‬ستحتفي‭ ‬بالذكرى‭ ‬السبعين‭ ‬لثورة‭ ‬يوليو‭ ‬المجيدة‭ ‬وتخصيص‭ ‬يوم‭ ‬الثالث‭ ‬والعشرين‭ ‬من‭ ‬يوليو‭ ‬لبث‭ ‬باقة‭ ‬متنوعة‭ ‬من‭ ‬البرامج‭ ‬المباشرة‭ ‬التي‭ ‬تتضمن‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬التقارير‭ ‬واللقاءات‭ ‬ضمن‭ ‬النشرات‭ ‬الإخبارية،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬الاستضافات‭ ‬في‭ ‬الأستوديو‭ ‬وعبر‭ ‬الاتصالات‭ ‬الهاتفية‭ ‬والاتصالات‭ ‬المرئية‭ ‬مع‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الشخصيات‭ ‬لتسليط‭ ‬الأضواء‭ ‬على‭ ‬العلاقات‭ ‬البحرينية‭ ‬المصرية‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬قيادة‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم‭ ‬وأخيه‭ ‬فخامة‭ ‬الرئيس‭ ‬عبدالفتاح‭ ‬السيسي‭ ‬رئيس‭ ‬جمهورية‭ ‬مصر‭ ‬العربية‭ ‬الشقيقة‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬عرض‭ ‬الاحتفالات‭ ‬الرسمية‭ ‬بهذه‭ ‬المناسبة،‭ ‬والتي‭ ‬يحضرها‭ ‬فخامة‭ ‬الرئيس‭ ‬عبدالفتاح‭ ‬السيسي،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬بث‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬الأغاني‭ ‬الوطنية‭ ‬المصرية‭ ‬التي‭ ‬تعبر‭ ‬عن‭ ‬هذه‭ ‬المناسبة‭.‬

وأضاف‭ ‬أن‭ ‬إذاعة‭ ‬البحرين‭ ‬أيضا‭ ‬خصصت‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬البرامج‭ ‬الاذاعية‭ ‬والتقارير‭ ‬التي‭ ‬تتحدث‭ ‬عن‭ ‬الارتباط‭ ‬الوثيق‭ ‬والعلاقات‭ ‬التاريخية‭ ‬بين‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬وجمهورية‭ ‬مصر‭ ‬الشقيقة‭ ‬والبرامج‭ ‬الوثائقية‭ ‬والأغاني‭ ‬الوطنية‭ ‬المرتبطة‭ ‬بهذه‭ ‬المناسبة‭ ‬المجيدة‭.‬

وأكد‭ ‬وكيل‭ ‬وزارة‭ ‬الإعلام‭ ‬أن‭ ‬مشاركة‭ ‬مصر‭ ‬العروبة‭ ‬هذه‭ ‬الاحتفالية‭ ‬المجيدة‭ ‬تمثل‭ ‬جانبا‭ ‬من‭ ‬خصوصية‭ ‬العلاقات‭ ‬الممتدة‭ ‬بين‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬وجمهورية‭ ‬مصر‭ ‬العربية‭ ‬الشقيقة‭ ‬وما‭ ‬تحظى‭ ‬به‭ ‬مصر‭ ‬وشعبها‭ ‬الكريم‭ ‬من‭ ‬مكانة‭ ‬كبيرة‭ ‬لدى‭ ‬شعب‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ .‬