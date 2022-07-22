اخبار الخليج – وكيل وزارة شؤون الإعلام : إذاعة وتلفزيون البحرين يخصصان ساعات بثهما للاحتفاء بالذكرى السبعين لثورة يوليو المجيدة

محمد بن مسعود - الدمام - في إطار العلاقات الأخوية والتاريخية المميزة ومشاركتها لجمهورية مصر العربية الشقيقة أفراحها الوطنية بالاحتفال بالذكرى السبعين لثورة يوليو المجيدة، التي تصادف الثالث والعشرين من شهر يوليو، أطلقت إذاعة وتلفزيون البحرين مجموعة من البرامج الخاصة بهذه المناسبة المجيدة .
وبهذه المناسبة قال الدكتور عبدالرحمن بحر وكيل وزارة شؤون الاعلام أنه بتوجيه ومتابعة من سعادة الدكتور رمزان بن عبدالله النعيمي وزير شؤون الإعلام، تم الاستعداد لهذه المناسبة الوطنية لجمهورية مصر العربية الشقيقة بمجموعة من البرامج المباشرة، والفواصل والأغاني الوطنية التي تحتفي بهذه المناسبة التي نشارك فيها الشقيقة مصر افراحها الوطنية والتي تعكس حجم الترابط الأخوي بين البلدين قيادة وشعباً .
وأوضح وكيل وزارة الإعلام أنه تم تخصيص شعارًا خاصًا تنضوي تحته كافة التغطيات التي سوف تتم عبر الإذاعة والتلفزيون وهو شعار (تاريخ حضارتين)، وهو ما يعكس الترابط الوثيق بين مملكة البحرين وجمهورية مصر الشقيقة.
وأشار الدكتور عبدالرحمن بحر إلى أن برامج تلفزيون البحرين ستحتفي بالذكرى السبعين لثورة يوليو المجيدة وتخصيص يوم الثالث والعشرين من يوليو لبث باقة متنوعة من البرامج المباشرة التي تتضمن مجموعة من التقارير واللقاءات ضمن النشرات الإخبارية، إلى جانب الاستضافات في الأستوديو وعبر الاتصالات الهاتفية والاتصالات المرئية مع عدد من الشخصيات لتسليط الأضواء على العلاقات البحرينية المصرية في ظل قيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم وأخيه فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة إضافة إلى عرض الاحتفالات الرسمية بهذه المناسبة، والتي يحضرها فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، إلى جانب بث مجموعة من الأغاني الوطنية المصرية التي تعبر عن هذه المناسبة.
وأضاف أن إذاعة البحرين أيضا خصصت مجموعة من البرامج الاذاعية والتقارير التي تتحدث عن الارتباط الوثيق والعلاقات التاريخية بين مملكة البحرين وجمهورية مصر الشقيقة والبرامج الوثائقية والأغاني الوطنية المرتبطة بهذه المناسبة المجيدة.
وأكد وكيل وزارة الإعلام أن مشاركة مصر العروبة هذه الاحتفالية المجيدة تمثل جانبا من خصوصية العلاقات الممتدة بين مملكة البحرين وجمهورية مصر العربية الشقيقة وما تحظى به مصر وشعبها الكريم من مكانة كبيرة لدى شعب مملكة البحرين .
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كانت هذه تفاصيل خبر اخبار الخليج – وكيل وزارة شؤون الإعلام : إذاعة وتلفزيون البحرين يخصصان ساعات بثهما للاحتفاء بالذكرى السبعين لثورة يوليو المجيدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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